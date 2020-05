Do konca sezone nič več na domačem stadionu

Kranj

Grenak priokus

Atletska steza v gorenjski prestolnici se bo prenavljala. FOTO: Špela Ankele

Novi reflektorji

- Slovenski nogometni prvoligaš Triglav iz Kranja do konca sezone ne bo več igral na svojem stadionu v Kranju, saj na slednjem prenavljajo atletsko stezo.Ko se bo sezona Prve lige Telekom Slovenije, ki je trenutno prekinjena zaradi epidemije novega koronavirusa, znova zagnala (5. junij), bodo Gorenjci svoje tekmece gostili na različnih koncih."V zadnjih dneh smo aktivno iskali rešitve in jih tudi našli. Tako nam je NZS z veseljem odstopila reprezentančni center na Brdu pri Kranju, kjer bomo gostovali štirikrat. Tekmo z Olimpijo bomo odigrali kar v Stožicah, Maribor nas bo pa pričakal v Ljudskem vrtu," pravi predsednik kluba"Pri tem ostaja grenak priokus, da ne bomo v istem položaju kot drugi klubi, a na to dejansko nismo imeli vpliva. Pričakovano bi prvenstvo morali zaključiti 16. maja 2020.Tako je Zavod za šport Kranj načrtoval menjavo tartana na atletski stezi v mesecu juniju in juliju 2020. Ker se je dokončanje prvenstva zavleklo prav v ta dva meseca, je NK Triglav Kranj ostal brez domačega igrišča in bo moral praktično vseh 11 tekem odigrati v gosteh.Pri tem podpiramo naše atlete in se zavedamo, da je menjava tartana nujna. Imamo zagotovilo, da bodo pod stezo vzpostavili prehodne poti, kjer bomo lahko v prihodnje ob menjavi travne ruše vzpostavili tudi ogrevanje igrišča.V avgustu se želimo vrniti na naš stadion. Pospešeno vzpostavljamo novo navijaško cono in komaj čakamo, da prvič odigramo doma pod novimi reflektorji," je še dodal Fekonja.V nadaljevanju sezone bi morali Gorenjci gostiti šest tekem. Tekmi z Olimpijo in Mariborom bosta v Ljubljani oziroma v Mariboru, medtem ko bodo na Brdu pri Kranju gostili Domžale, Aluminij, Tabor in Bravo.