Dobil toliko sporočil, da jih je instagram izbrisal

Kapetan argentinske nogometne reprezentance in član Paris Saint-Germaina, Lionel Messi, je prvič po končanem svetovnem prvenstvu v Katarju poglobljeno spregovoril o dogodkih v Katarju. Vsaj delno se je opravičil tudi za lastne ostre besede, ki jih je namenil nizozemskemu napadalcu ​Woutu Weghorstu po tekmi četrtfinala, in razkril, kako so mundial doživljali njegovi najbližji, ki so mu delali družbo v Katarju.