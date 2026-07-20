Dobili smo novo igro: mundial kot liga NBA

Redko se zgodi, da je tekma za tretje mesto na svetovnem prvenstvu tako zanimiva in dramatična, kot je bila letošnja v Miamiju. Le dvakrat so v končnici zabili več golov kot v soboto Angleži in Francozi; največ v četrtfinalu SP 1954, ko je Avstrija nasula Švici sedem golov (7:5), le enega manj na tretjem mundialu v Franciji 1938, ko je Brazilija strla Poljsko s 6:5. To resda ni bistveno, tekme za »bronasto kolajno« tako ali tako nihče od najboljših ne želi igrati. Bolj sporočilen trenutek evropskega derbija se je zgodil v drugem polčasu po t. i. odmoru za osvežitev, ki ga je letos uvedla Svetovna nogometna zveza (Fifa) zaradi »zagotavljanja enakih razmer za vse«. Ti premori pogosto pridejo prav, toda sodniki so imeli že prej možnost prekiniti tekmo v primeru visokih temperatur ali ...