Tudi Žan Vipotnik osrečil Slovenca, ki je zadel 9000 evrov

V predprazničnih dneh, ko so nogometni sporedi zaradi evropskih in domačih tekmovanj še posebej gosti, se je enemu izmed stavničarjev iz Šentjurja izšla skorajda popolna športna zgodba. Stavni listek, vplačan 19. decembra ob 17.37, je v kategoriji Gol napoved prinesel dobitek, ki presega veliko večino mesečnih plač pri nas. Za vplačilo 3,20 evra je igralec zadel vseh pet parov in si zagotovil dobitek v višini 9.292,18 evra, s čimer je postal dobitnik tedna.

Že prva nogometna tekma je pokazala, da bo pot do dobitka vse prej kot enostavna. V italijanski ligi sta se merila Bologna in Inter. Gostje iz Milana so imeli večjo posest žoge in terensko premoč, toda Bologna je s čvrsto obrambo in zbrano igro zdržala pritisk. Tekma se je končala z remijem 1:1, kar je ohranilo listek »pri življenju«.

Pet parov in pet pravilnih izidov

Dobitek tedna prihaja iz rubrike Gol napoved.

Nemški dvoboj klubov z enakim imenom je ponudil drugačen razplet. Borussia Dortmund je proti Borussii Mönchengladbach naletela na izjemno discipliniranega tekmeca, toda vendarle upravičila status favorita.insta zagotovila zmago gostiteljev z 2:0, kar je pomenilo še drugo pravilno napoved na listku.

V Belgiji sta Charleroi in Genk upravičila sloves ekip, ki prisegata na odprto igro. Dvoboj je bil razburljiv od prve do zadnje minute, obe moštvi sta zadeli po dvakrat, končnih 2:2 pa je bilo logično zrcalo dogajanja na igrišču. Veliko pozornosti je pritegnil tudi valižanski derbi med Swansea City in Wrexham. Swansea je izkoristil prednost domačega igrišča in z zmago 2:1 potrdil pravilno izbiro stavničarja. Enega od golov je prispeval tudi slovenski reprezentant Žan Vipotnik, ki sodi med najbolj vroče napadalce v 2. angleški ligi, na obzorju se mu obeta sijajna klubska sezona.

Za piko na i je poskrbela španska tekma med Valencio in Mallorco. Dvoboj je bil taktičen in previden, priložnosti so bile redke, končni izid 1:1 pa je še drugič na listku potrdil vrednost pravilno napovedanega remija. Valencia se nahaja v hudi rezultatski krizi in kotira v spodnjem domu lestvice la lige. Pod črto le čestitke! Pet tekem, pet natančnih razpletov in zgodba, ki znova potrjuje, da se tudi pri športnih stavah znanje in mirna presoja lahko bogato obrestujeta.