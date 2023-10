Dobra novica za Matjaža Keka: vrača se tudi Andraž Šporar

Četrtek prinaša več tekem v Uefinih evropski in konferenčni ligi, nekatere med njimi bi lahko zaznamovali tudi slovenski nogometaši. Poleg dvoboja v Stožicah, kjer se bosta merila Olimpija in Slovan Bratislava, bo aktivnih tudi nekaj reprezentantov med legionarji.

Pester urnik reprezentantov in njihovih klubov

Evropska liga? Ob 18.45 bodo igrali tekmo Rakow – Sturm (Tomi Horvat, Jon Gorenc Stanković), ob 21.00 pa dvoboj Maccabija in Panathinaikosa (Adam Gnezda Čerin, Benjamin Verbič, Andraž Šporar). Selektorja Matjaža Keka lahko veseli predvsem novica, da se po poškodbi mišice vrača na igrišče Andraž Šporar. V ponedeljek je še vadil po individualnem programu, v sredo je opravil celoten trening s soigralci v Izraelu.

Konferenčna liga? Prvi termin ponuja tekmi Bešiktaš – Lugano (Žan Celar) in Bodo/Glimt (Nino Žugelj) – Brugge, večerni še tekmo Trnava vs. Fenerbahče (Miha Zajc). Nekateri legionarji so načeti ali poškodovani in zanesljivo ne bodo igrali, pod lupo pa bo učinek napadalca Žana Celarja v Istanbulu.