Dobre novice iz Manchestra, Šeško si lahko oddahne

Ko je Benjamin Šeško s premalo odločnim sprejemom žoge – lahko bi tudi streljal s prve – v zadnjih minutah tekme s Tottenhamom (2:2) najprej dovolil Mickyu van de Veenu, da je s posredovanjem preprečil gol, nato pa še odšepal v tunel zaradi poškodbe kolena, so se navijači Manchester Uniteda in Slovenije držali za glavo. A prve novice prinašajo olajšanje.

Šeško je takoj po tekmi opravil prve preglede, ki niso pokazali resnejše poškodbe, poročajo številni angleški mediji. Da bi bili povsem na varni strani, so za danes v Manchestru naročili tudi pregled z magnetno resonanco, šele potem bo jasno, kako hitro bo Šeško nazaj v pogonu.

Nastop Šeška za Slovenijo na tekmah s Kosovom in Švedsko je še vedno pod velikim vprašajem, kot zaenkrat kaže, pa se je odlični napadalec vsaj izognil dolgotrajnemu okrevanju in bo kmalu znova na voljo trenerju Rubenu Amorimu.