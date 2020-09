Dobri izhodišči za moštvi Blažiča in Verbiča

Ljubljana - Danes so bile na sporedu tri (prve) tekme četrtega kroga kvalifikacij za nastop v ligi prvakov 2020/21. Predstavila sta se tudi dva slovenska nogometna reprezentanta: Benjamin Verbič se je s soigralci pri kijevskem Dinamu na gostovanju pri Gentu veselil zmage z 2:1, Miha Blažič pa je s Ferencvarosom pri Moldeju po pravi drami iztržil neodločen izid 3:3.



Za kijevsko moštvo sta v polno zadela Ukrajinec Vladislav Suprijaga (v 10. minuti) in Urugvajec Carlos De Pena (80.), edini gol za belgijsko zasedbo pa je dosegel Nemec Tim Kleindienst (42.). Verbič je v igro vstopil v 67. minuti, ko je zamenjal prav strelca prvega zadetka Suprijago.



Ob Dinamu so si dobro izhodišče pred povratnim dvobojem (29. t. m.) priigrali tudi nogometaši Ferencvarosa, ki so se izenačujočega gola veselili šele v 87. minuti, ko je bil z bele točke natančen Ukrajinec Igor Haratin. Za madžarsko ekipo sta se med strelce vpisala tudi Franck Boli iz Slonokoščene obale (8.) in Albanec Myrto Uzuni (54.). Blažič je igral vso tekmo.



Za Molde, ki je v drugem krogu kvalifikacij izločil Celje, so zadetke dosegli Nigerijec Leke James (56.) ter Norvežana Magnus Wolff Eikrem (66.) in Martin Ellingsen (84.). V tretji tekmi večera je Olympiakos z 2:0 premagal Omonijo iz Nikozije.