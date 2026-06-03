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PREMIUM   D+   |   Nogomet

Kapetan Oblak se je s Ciprom že opekel, Cesar se ne sme

Slovenska reprezentanca se zavzeto pripravlja na prvo prijateljsko tekmo s Ciprom. Kapetan Oblak o reprezentančni prihodnosti ne dvomi.
Josip Iličić je v meglenih Stožicah 14. novembra 2021 pomagal Sloveniji k zadnji zmagi nad Ciprom. Foto Leon Vidic
Galerija
Josip Iličić je v meglenih Stožicah 14. novembra 2021 pomagal Sloveniji k zadnji zmagi nad Ciprom. Foto Leon Vidic
Nejc Grilc
3. 6. 2026 | 12:15
3. 6. 2026 | 12:41
5:29
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Severozahodni del Slovenije so v noči na sredo zajeli močni nalivi, ki so se vlekli prek večine dopoldneva, o njih so pričale tudi luže na robu nogometnih igrišč nacionalnega nogometnega centra na Brdu. Razmere za delo so bile kljub temu dobre, zdravstveno stanje v moštvu pa z izjemo načetega Petra Stojanovića, ki v tej akciji selektorju Boštjanu Cesarju ne bo na voljo, dobro. Vlogo favorita bo proti Cipru nujno potrditi s prepričljivo igro, zmaga je lahko naložba za lepo jesen in svetlo prihodnost. »V nogometu tekmeca ne izbiraš, če igraš proti Cipru ali Hrvaški, Škotski ali Švici, mora biti cilj le zmaga. Zato niti ni pomembno kdo ti stoji nasproti. Zavedamo pa se, kaj nas čaka, upam na lepo predstavo in zanesljivo zmago pred domačimi gledalci,« je kapetan Jan Oblak napovedal, da ...

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Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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