Dokler veljajo pravila, jih je treba spoštovati

Spor med Nogometno zvezo Slovenije in NK Rogaška je dobil epilog. Novinec v 1. SNL je potegnil krajšo, ker je kršil pravilnik o številu igralcev vzgojenih v Sloveniji. Zaradi odločitve NZS,ki je neodigrano tekmo med Koprom in Rogaško registrirala s 3:0 za Koper, je odstopil predsednik NK Rogaška Bojan Jeršečič.

Dolgo je znano, da nepoznavanje prava ne opravičuje tistih, ki so naredili nekaj narobe. Ignorantia iuris nocet (nepoznavanje prava škoduje) pomeni dikcijo, po kateri se posamezniki ne morejo izgovarjati na nepoznavanje pravnih pravil oz. trditi, da niso vedeli, da počnejo kaj narobe, če se znajdejo v postopku oz. jih doleti kazen. Po domače: če potrebuje klub v kadru osem igralcev, je to osem. Če mu bo nekdo pogledal skozi prste pri sedmih, kaj bo v naslednjem primeru rekel nekdo, ko bo imel v kadru le šest ustreznih igralcev in tako naprej?