Doktor nogometa! Ko sem to slišal, me je vedno streslo

Zdenko Verdenik, nestor slovenskih nogometnih trenerjev, eden od ustvarjalcev slovenske nogometne reprezentance in njen selektor v prvih kvalifikacijah za velika tekmovanja, evropsko prvenstvo leta 1996 v Angliji, je mož z bogatim znanjem. Čeprav je že med »upokojenci«, mu njegova vnema, volja in pronicljiv duh ne dajo miru: še vedno je močno vpet v svet nogometa, in je zelo aktiven pri Zvezi nogometnih trenerjev Slovenije. Zato je bil odličen sogovornik v Delovem nogometnem podkastu VAR, v katerem se je 77-letni »doktor nogometa« razgovoril in razkril marsikatero skrivnost.

Pri 27 letih, ko ga je profesor Branko Elsner povabil za asistenta, je sklenil igralsko kariero. Res ni bila »šampionska«, a je bila temelj za njegovo akademsko in predvsem trenersko pot. Pri Mariboru je igral v mlajših kategorijah, v članski konkurenci za mariborski Železničar v 2. jugoslovanski ligi, v Ljubljani pa še za Mercator (Svoboda) in Slovan. Med slovenskimi športnimi navdušenci je postal širše znan leta 1984, ko ga je Olimpija, takrat z naskokom največji slovenski klub, izbrala za trenerja.