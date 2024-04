Dolgočasen derbi

Nogometaši Juventusa in Milana so igrali derbi 34. kola italijanskega prvenstva. Ekipi, ki na lestvici zasedata tretje in drugo mesto, sta se razšli brez zadetkov.

Obračun v Torinu ni navdušil, konkretnejša je bila sicer domača zasedba, medtem ko Milan, ki je brez zmage na petih zaporednih tekmah, ni sprožil niti enega strela v okvir tekmečevih vrat.