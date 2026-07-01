Dolgoletni reprezentant bo okrepil Grosupeljčane

Dolgoletni slovenski reprezentant Jasmin Kurtić bo prihodnjo sezono po naših informacijah igral za novega prvoligaša – Brinje Grosuplje. Za Grosuplje se je odločil, potem ko se mu je pri ljubljanski Olimpiji iztekla pogodba.

Grosupeljčani so sicer igralskemu kadru že dodali več okrepitev, nazadnje 21-letnega Eneja Marsetiča, ki je s klubom podpisal dveletno pogodbo. Že pred tem so v svoje vrste privabili Roka Maherja, Vuka Vlahovića in Nala Lana Korena.

Kurtić je svoji karieri vrsto let preživel v sosednji Italiji, kjer je v serie A zbral 289 nastopov. Med drugim je nosil dres Atalante, Parme, Palerma in Fiorentine. Za slovensko reprezentanco je vezist zbral 96 nastopov in se podpisal pod dva zadetka.