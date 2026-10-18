Domači vojak Dino se je odločil, da ima dovolj stranske vloge

Igralno razpoložena in neučinkovita Olimpija ter trener Jugoslav Trenčovski sta preživela gostovanje v Kidričevem, Bravo je v lokalnem derbiju proti zadnjeuvrščenim Radomljam ujel točko, prekmurski derbi je razočaral: v Fazaneriji pred 3000 gledalci ni bilo ne golov ne priložnosti. To so glavne značilnosti prvih tekem 12. kola 1. SNL, katerega vrhunec je bil sinočnji štajerski derbi v Ljudskem vrtu.

Neumno in naivno zapravljeni točki v prejšnjem kolu proti Sobočanom sta za zeleno-beli tabor pomenili le eno pred gostovanjem na Dravskem polju – za še en spodrsljaj in za tako rekoč že izgubljeno bitko za naslov prvaka bi nekdo znova plačal davek. Igralec, dva ali trije. Ali trener.

»Pokazali smo, da smo družina in da držimo skupaj. Zaradi izgubljenih točk smo bili v težkem položaju, preveč smo bili obremenjeni s tem, da maksimalno izpeljemo tekmo, zaradi česar nismo dosegli gola,« je pot do le minimalne zmage orisal Makedonec na ljubljanskem trenerskem stolčku, ki je na koncu le imel razloge za široko raztegnjen nasmeh. Nemara celo bolj kot zaradi treh točk, zaradi igre in premoči skozi vso tekmo.

Olimpijin trener Jugoslav Trenčovski lažje diha. FOTO: Aleksander Golob

Zeleno-beli v tej sezoni še niso bili tako premočmi, mrežo sicer vselej neugodnih Kidričanov bi morali napolniti že veliko prej, na koncu so potrebovali enajstmetrovko. Bila je čista kot solza, izvajalec in strelec pa nepričakovan. Dino Kojić!

Vzel je žogo v svoje roke in zabil

Zdi se, da je prav v Kojićevem golu in njegovem odzivu po prekršku, ko je avtoritativno pograbil žogo, jo postavil na belo točko in mojstrsko zadel, kot da ima za seboj na desetine golov in strelov z bele točke, najbolj vidna preobrazba Ljubljančanov. Kojić, ki ga je pred dvema letoma »izstrelil« Victor Sanchez in ga je po oceni »stroke« spremenil v Olimpijinega naslednjega prodajnega »izdelka« z večmilijonsko vrednostjo je v tej sezoni zgolj zbiral kilometre. O njegovih tekaških sposobnostih in raznovrstnosti igranja na različnih položajih ni bilo pripomb, toda v drugih, najzahtevnejših prvinah, tehniki in učinkovitosti, ni napredoval, kot so upali. Postavni, 187 cm visok Ljubljančan in otrok Olimpije, je v svoji prvi in drugi sezoni v 1. SNL dosegel po šest golov.

Izidi 12. kola 1. SNL Aluminij – Olimpija 0:1 (600, Kojić 68., 11-m; posest žoge v %: 42:58; streli: 6:13; na vrata: 1:5; koti: 3:4; prekrški: 23:18), Bravo – Kalcer Radomlje 2:2 (140, Aldin Jakupović 15., Matej Malenšek 74.; Vanja Pelko 8., Borna Graonić 78.; posest žoge v %: 40:60; streli: 7:15; na vrata: 3:11; koti: 6:5; prekrški: 17:6.), Mura – Nafta 0:0 (3011; posest žoge v %: 46:54; streli: 6:6 na vrata: 2:2; koti: 2:8; prekrški: 14:9.), Koper – Brinje Grosuplje, Maribor – Celje. Vrstni red strelcev: 7– Amadej Maroša, 5 – Josip Ivan Zorica (oba Nafta), Tio Cipot (Maribor), Bede Osuji (Aluminij). Pari 13. kroga: Radomlje –Mura, Koper – Maribor (oba 27. t. m.), Nafta – Aluminij, Olimpija – Celje, Grosuplje – Bravo (vsi 28. t. m.). Izidi 11. kola 2. SNL: Ilirija – Tabor 0:1, Triglav – Pergola Mistral Jadran 1:0, Dravinja – Jesenice 2:1, Bilje – Krka 2:0, Kety Emmi&Impol Bistrica – Primorje 1:0, Rudar – Slovan 2:0, Vrhnika – Beltinci Klima Tratnjek, Brežice Terme Čatež – Krško Posavje; vrstni red: Tabor 28, Triglav 25, Beltinci 22, Rudar in Bilje po 18, Jesenice, Bistrica in Slovan po 17, Ilirija 16, Jadran 15, Vrhnika 14, Primorje 10, Krško Posavje 9, Dravinja 8, Krka 7, Brežice 3.

»Zelo sem si želel doseči gol in prekiniti strelski post. Pri izvajanju enajstmetrovke so bili predvideni drugi izvajalci, a sem se odločil, da prevzamem odgovornost. Žogo sem poslal v mrežo, kamor sem želel. Vesel sem, da sem je po dolgem času zadel,« je za klubsko spletno stran povedal junak, za katerega je bil gol prvi v tej sezoni, potem ko je na vseh dvanajstih tekmah začel v udarni enajsterici. Prižgal je žarek upanja o svojem in Olimpijinem izbruhu. Osrečil je tudi trenerja, ki ima sloves vzgojitelja nadarjenih fantov. Toda borbeni 22-letni Olimpijin vojak ni več tako mlad.

V Fazaneriji so krajšo potegnili le navijači. FOTO: Leon Vidic/Delo

»Vesel sem za Dina Kojića, v obrambi vselej opravlja ogromno dela, srečen pa sem zaradi gola. Na tabli imamo zapisano, kdo strelja enajstmetrovke, a Indrit Tuci je dejal – 'Dino si to zasluži'. Tega sem vesel. V tem duhu moramo nadaljevati, da popravimo, kar smo že zapravili v tej sezoni,« ni skrival veselja 49-letni Trenčovski.

Olimpija po Celju v Ljudski vrt še močnejša

Makedonec, v minuli sezoni trener Radomelj, si je najbrž rešil kožo, ali vsaj podaljšal trenersko službo, ali pa vsaj pridobil nekaj pozitivnih točk pri novem športnem direktorju Branku Milanoviću. Čeprav je bil njegov izkupiček po odstavitvi Miše Brečka soliden – Olimpija je z njim pred dvobojem proti Aluminiju osvojila le štiri točke manj kot vodilni in še neporaženi Maribor –, na igrišču še ni bilo vidnega napredka.

Zdaj je drugače. Obetavna kidriška predstava, iz tekme v tekmo boljši albanski dvojec Indrid Tuci-Marvin Cuni, prebujajoči, a še vedno z veliko rezerve Dimitar Mitrovski, stabilna obramba in dolga klop so trenerju in med zeleno-bele privržence vrnili upanje o konkurenčni bitki za naslov prvaka.

Nogometaši Brava so po porazu v Lendavi proti zadnjeuvrščenimi Radomljani osvojili le točko. FOTO: Leon Vidic/Delo

V naslednjem kolu, ki bo zaradi pokalnega »vikenda« prihodnji torek (27. t. m.) in sredo (28. t. m.), bosta derbija resnice, saj bosta bodisi še bolj izpostavila vijolične za favorite za naslov prvaka bodisi povsem zapletla šampionsko bitko: najprej bo derbi v Kopru, kjer bo gostoval Maribor, naslednji dan pa še v Stožicah z gostovanjem Celja.

Tista prava in dejansko tekma šampionske vrednosti pa bo na zadnji oktobrski dan v Ljudskem vrtu. Gostovala bo močnejša Olimpija!