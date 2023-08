Domačinke tretje polfinalistke nogometnega SP

Po Špankah in Švedinjah so se v polfinale letošnjega svetovnega prvenstva v Avstraliji in na Novi Zelandiji uvrstile tudi nogometašice iz Avstralije, ki so na današnji četrtfinalni tekmi v Brisbanu po izvajanju 11-metrovk premagale Francozinje s 7:6. V rednem delu in 30 minutnem podaljšku ni bilo golov.

Pred 49.461 gledalcev na stadionu Suncorp v Brisbanu je odločitev o zmagovalkah padla šele v deseti seriji "nogometne loterije". Za Avstralke so zadele Caitlin Foord, Samantha Kerr, Mary Fowler, Katrina-Lee Gorry, Tameka Yallop, Ellie Carpenter in Cortnee Vine, za Francozinje pa Kadidiatou Diani, Wendie Renard, Eugenie Le Sommer, Grace Geyoro, Sakina Karchaoui in Maelle Lakrar.

Prvi polfinale za Avstralijo

Avstralke so se po zmagi nad Francozinjami prvič v zgodovini svetovnih prvenstev uvrstile v polfinale. Na zaključnih turnirjih na Kitajskem 2007, v Nemčiji 2011 in Kanadi 2015 so se poslovile po četrtfinalnih obračunih.

Španke so na petkovi prvi četrtfinalni tekmi letošnjega mundiala v Wellingtonu po podaljšku premagale Nizozemke z 2:1, medtem ko so bile Švedinje v Aucklandu boljše od Japonk z 2:1.

Prvi polfinalni obračun med Španijo in Švedsko bo 15. avgusta v Aucklandu, drugi med Avstralijo in zmagovalkami zadnje četrtfinalne tekme med Kolumbijo in Anglijo pa dan kasneje v Sydneyju.

Tekmo za tretje mesto bo 19. avgusta gostil Brisbane, finalno pa 20. avgusta Sydney.