Domžalčani le do točke v Sežani

Domžalčani so gostovali v Sežani, kjer še nikoli niso zmagali. Tudi tokrat so ostali brez polnega izkupička, jim je pa Amadej Brecl z lepim zadetkom ob koncu prvega polčasa prinesel vsaj točko v boju za evropska mesta. To so dobili tudi Sežanci, ki pa so na dnu lestvice v vse težjem položaju, kar zadeva boj za obstanek. So pa vsaj prekinili niz treh porazov. Zdaj imajo ob tekmi več za devetouvrščeno Gorico točko zaostanka, za Radomljami pa šest. Domžale so začasno na petem mestu.

Kraševci so po enakovrednem uvodu tekme povedli v 17. minuti, ko je pred vratarja Gašperja Tratnika prišel Luka Šušnjara in ga rutinirano ugnal za 1:0. V 24. minuti so imeli izbranci Dušana Kosića novo priložnost, vendar je na koncu Sacha Marasović z dobrih 20 metrov žogo poslal malce čez prečko.

Tri minute pozneje so nevarno zagrozili vse bolj prebujeni tudi Domžalčani, ko je streljal najboljši strelec Domžal Franko Kovačević, Jan Koprivec pa je z nekaj težavami žogo odbil v kot. Malce pozneje je z velike razdalje nenatančno meril Jošt Pišek, poskus Žige Repasa z 20 metrov v 32. minuti pa je brez težav obranil sežanski vratar, ki je moral posredovati tudi v 33. minuti.

Tik pred polčasom izenačenje Domžal za končni izid

V 36. minuti pa so bili blizu drugega zadetka Sežanci, ko je Miha Kompan Breznik močno sprožil z roba kazenskega prostora in zadel vratnico. Dve minuti pozneje je malce po levi strani pred Tratnika prišel Šušnjara, vendar je domžalski vratar dobro opravil svoje delo. Ob kopici priložnosti je v 39. minuti Marasović žogo z desne strani poslal malce čez gol.

Domžalčani so izenačili v 44. minuti, ko je Brecl, ki je vstopil s klopi po poškodbi Mirka Mutavčića, sprožil s približno 30 metrov in žogo poslal pod prečko za 1:1.

Uvod drugega polčasa je bil manj razburljiv, v 70. minuti je bilo sicer malce vroče pred domžalskimi vrati, ko je posredoval Trstnik, vendar so bili domači v prepovedanem položaju.

Sicer pa si dotlej ekipi nista priigrali praktično nobene resne priložnosti, v 81. minuti pa se je vendarle Dino Halilović odločil za strel od daleč, Tratnik pa je žogo ukrotil. Na drugi strani je Franko Kovačević zgrešil v 87. minuti, že v četrti minuti sodniškega dodatka pa je zadnji nevaren strel na tekmi ustavil Tratnik.