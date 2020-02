Domžalčani neuspešni tudi v Sežani

Predrag Sikimić (levo) ni zatresel mreže svojega nekdanjega kluba. Foto Facebook

CB 24 Tabor Sežana : Domžale 2:1 (1:1)

Štadion Rajka Štolfe, sodnik Matković.

Strelci: 0:1 – Vujadinović (17), 1:1 – Zebić (35), 2:1 – Stevanović (74).

CB 24 Tabor Sežana: Rener, Ristić, Kouao, Zebić, Sever, Mehmedović (od 63. Salkić), Bongongui (od 77. Mihaljević), Azinović, Krivičić, Serge, Babić (od 63. Stevanović); Domžale: Mulalić, Pišek (od 72. Dohyun), Lazarević (od 77. Vuk), Vujadinović, Fink (od 61. Mavretič), Podlogar, Jakupović, Ilić, Urbančič, Sikimić, Husmani; rumeni kartoni: Bongongui, Mehmedović, Stevanović; Podlogar.

Nogometašiso še drugič v sezoni Sežano zapustili sklonjenih glav. Potem ko so praznih rok ostali v četrtem krogu, v katerem jevodilnjihov zdajšnji trener, se je zgodba ponovila nekaj mesecev pozneje, ko je svoj domači debi na sežanski klopi zabeležil slovitiDomžale so v dinamični tekmi sicer imele več žogo v nogah, a niso bile pretirano nevarne, tudi gostitelji posebno veliko priložnosti niso imeli, a vendarle dosegli gol več od tekmecev.Domžalčani, ki so tudi tokrat nastopili brez kaznovanega Senijada Ibričića, zaradi poškodbe pa sta manjkala tudiin, so tekmo začeli napadalno, videti je bilo, da v Sežani želijo popraviti vtis, ki so ga zapustili pri domačem porazu v prvem spomladanskem krogu proti Muri. V sedmi minuti so si priigrali prvo priložnost,je iz težkega položaja streljal mimo gola. Se pa je pritisk Domžalčanov obrestoval v 17. minuti. Po kotu in neposrečenem posredovanju domače obrambe je v gneči pred golom žoga nekako prišla na glavo, ki je streljal, žoga se je pred vratarjemodbila, ga presenetila in končala v mreži.Po golu Domžalčanov so domači zaigrali bolj pogumno, že svojo prvo priložnost na tekmi so tudi izkoristili. Rodrigue Bongongui je z desne strani poslal žogo v sredino kazenskega prostora,sicer ni prišel do strela, je pa žogo zavrnil nekaj metrov nazaj do, ki ni okleval s strelom, z 18 metrov je poslal pravo "bombo". Čeprav je žoga letela po sredini gola, je vratarni mogel ukrotiti. S podobnim strelom je v 43. minuti poskusil na drugi strani tudi Zeni Husmani, vendar je žoga zletele prek vratnice.Prvo priložnost drugega dela so si priigrali Sežančani. Bongongui je prodrl v kazenski prostor, toda po strelu je žogo blokiral Vujadinović. Gosti so sicer spet prevzeli prevlado na igrišču, prišli do nekaj strelov, toda posebno nevarni niso bili. Na drugi strani so se Primorci osredotočili na protinapade, iz enega izmed njih so tudi postavili končni rezultat. Največ dela je pri tem opravil rezervist, ki je z močnim in natančnim strelom z roba kazenskega prostora premagal Mulalića. Stevanović je imel v 82. minuti še lepšo priložnost, sam se je znašel pred Mulalićem, a slednji je dobil medsebojni dvoboj. Kraševci bodo v 23. krogu v soboto gostovali v Mariboru, Domžale pa bodo v nedeljo gostile Celje.