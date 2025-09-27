  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Domžalčani so se vrnili v bitko za obstanek, oči uprte v Celje

    V 10. kolu 1. SNL so zadnjeuvrščene Domžale dosegle prvo zmago. Strelec proti Pirmorju je bil Ajdovec Gašper Petek. V Celju štajerski derbi.
    Celjani so v prvi četrtini prvenstva oddali le dve točki, prvenstvo pa so odprli z zmago v štajerskem derbiju. FOTO: NK Celje
    Galerija
    Celjani so v prvi četrtini prvenstva oddali le dve točki, prvenstvo pa so odprli z zmago v štajerskem derbiju. FOTO: NK Celje
    G. N.
    27. 9. 2025 | 20:00
    27. 9. 2025 | 21:24
    5:52
    A+A-

    Po včerajšnji zmagi, Aluminijevi četrti v sezoni, so v 10. kolu 1. SNL do prve prišli tudi Domžalčani. Toda v ospredju sobotnega ligaškega kola je štajerski derbi v Celju. Ali lahko Mariborčani končajo niz devetih tekem brez poraza vodilnih Celjanov?

    Celjani bodo v četrtek doma proti atenskemu AEK odprli konferenčno ligo, a pred tekmovalno selitvijo v Evropo imajo jasen cilj: želijo se utrditi na vrhu lestvice in ohraniti visoko prednost. Vijolični so po nizu treh zmagah ujeli ritem, toda sredi tedna je v Ljudskem vrtu tla zatresel potresni sunek. Komaj ustoličeni trener Radomir Đalović jo je popihal, ker je na treningu prišlo do pretepa med Benjaminom Tettehom in Omarjem Rekikom. Skupil pa jo je tudi on. V Celju jih bo vodil dežurni gasilec Radovan Karanović.

    Mariborčani so hitro ostali brez trenerja Radomirja Đalovića, a prvenstvene puške še niso vrgli v koruzo. FOTO: Jan Herlič/Sportida
    Mariborčani so hitro ostali brez trenerja Radomirja Đalovića, a prvenstvene puške še niso vrgli v koruzo. FOTO: Jan Herlič/Sportida

    Trenerski dvoboj novincev bo tudi v Fazaneriji, na domači klopi bo prvič Darjan Slavic, po pokalnem debiju pa bo prvenstvenega imel še trener Olimpije Federicoe Bessone.  

    Ajdovec domžalski junak

    Domžalčani so za prvo zmago dvakrat zadeli okvir vrat, tri točke pa je prinesel avtogol Gašperja Petka. Ajdovec je lastno mrežo zatresel že v prejšnjem kolu proti Celjanom. Domžale so sicer ostale zadnje, a so obudile upanje o obstanku.

    Najboljši strelec 1. SNL Franko Kovačević je hitro načel mrežo Mariborčanov. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Najboljši strelec 1. SNL Franko Kovačević je hitro načel mrežo Mariborčanov. FOTO: Voranc Vogel/Delo

    V prvih 25 minutah je bila predstava bolj ali manj enakovredna brez resnih priložnosti, le Ajdovci so imeli en obetaven protinapad, ki pa jim ga ni uspelo končati z zaključnim strelom. V 26. minuti pa so Domžalčani povedli. Po podaji z desne strani je žogo v lastno mrežo preusmeril Gašper Petek.

    Albert Riera odlično vodi Celjane. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters
    Albert Riera odlično vodi Celjane. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

    Sledile so nove minute igre brez priložnosti, v 41. pa je imel Jon Ficko izvrstno priložnost za izenačenje, a je izgubil dvoboj ena na ena z domačim vratarjem Benjaminom Matičičem.

    V uvodu drugega polčasa so bili nevarni domači, v 48. minuti se je namreč Rene Rantuša Lampreht odločil za strel s približno 25 metrov in zadel prečko. Domžalski branilec je nato nase opozoril tudi na svojem pravem delovnem mestu, v obrambi, ko je ključno posredoval pri nevarnem napadu Ajdovcev ter preprečil strel v prazno mrežo.

    Ajdovci kljub zaostanku v napadu tokrat niso pokazali prav veliko, v 77. minuti pa spet imeli nekaj sreče, saj je domači rezervist Felipe Felicio zadel vratnico vrat gostov. Ti so v 82. minuti le izpeljali obetavno akcijo, Matic Zavnik je imel odprt strel v osrčju kazenskega prostora, a žogo slabo zadel in jo poslal precej mimo vrat.

    V zadnjih minutah so rdeče-črni malce bolj pritisnili v lovu na izenačenje, imeli nekaj obetavnih položajev, toda domača obramba je zdržala.

    Domžalčani in trener Tonči Žlogar so se veselili prve prvenstvene zmage v sezoni. FOTO: NK Domžale
    Domžalčani in trener Tonči Žlogar so se veselili prve prvenstvene zmage v sezoni. FOTO: NK Domžale

    Saitoski odločil v zadnji minuti

    V Kidričevem so prvi zagrozili Radomljani v 11. minuti, po pravem »fliperju« v domačem kazenskem prostoru pa je strel Jaše Martinčiča z desetih metrov ubranil 38-letni vratar Matjaž Rozman.

    Šest minut kasneje so si prvo resno priložnost priigrali tudi gostitelji, po natančno izvedenem prostem strelu Vida Kodermana z 20 metrov pa se je izkazal gostujoči čuvaj mreže Samo Pridgar.

    V 22. minuti so gosti izpeljali bliskovit nasprotni napad prek Nikole Jojića, zaključni strel Martinčiča pa je ukrotil izkušeni Rozman.

    Do konca prvega polčasa so bili aktivnejši domači nogometaši. V 30. minuti je Behar Feta z desne strani lepo podal do Adriana Bloudka, njegov strel z glavo pa je bil slab in žoga je končala ob desni vratnici. Sedem minut kasneje so gostitelji izkoristili napako Ognjena Gnjatića na sredini igrišča, v (pol)protinapadu pa je po podaji Bloudka vodilni gol dosegel Feta.

    Vitalij Lisakovič (levo) se izkazal z odlično podajo za Kovačevićev gol. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Vitalij Lisakovič (levo) se izkazal z odlično podajo za Kovačevićev gol. FOTO: Voranc Vogel/Delo

    V 54. minuti so zagrozili gosti, po podaji Ivana Čalušića pa je Martinčič na svoji tretji priložnosti na tekmi s šestih metrov streljal prek vrat. Pet minut kasneje so bili Radomljani znova blizu zadetka, ko je Gnjatić preigral domačo obrambo, po njegovem strelu z enajstih metrov pa je žoga švignila mimo Rozmanove leve vratnice.

    Nogometaši Aluminja so s peto zmago zadržali uvrstitev v zgornjem delu lestvice. FOTO: Facebook 
    Nogometaši Aluminja so s peto zmago zadržali uvrstitev v zgornjem delu lestvice. FOTO: Facebook 

    V 64. minuti so gosti izenačili. Večino dela je opravil Amadej Marinič, ki je lepo prodrl po levi strani, njegov strel je Rozman najprej ubranil, odbitek pa je po strelu z glavo v mrežo pospravil Nikola Jojić.

    V 84. minuti je nigerijski napadalec Sule dosegel drugi gol na tekmi, a je bil tudi ta razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. V končnici tekme so gosti le dosegli zmagoviti gol, po kombinirani akciji je Feta z leve strani podal v kazenski prostor, kjer se je na pravem mestu znašel rezervist Emir Saitoski in v 90. minuti dosegel zmagoviti gol.

    1. SNL, 10. kolo:

    Petek:

    Aluminij – Kalcer Radomlje 2:1 (Feta 37., Saitoski 90.; Jojić 65.)

    Sobota:

    Domžale – Primorje 1:0 (Petek 26., avt.)

    Celje – Maribor 1:0 (Kovačević 11.) 20.15

    Nedelja:

    Bravo – Koper 15.00

    Mura – Olimpija 17.30

     

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    NK Maribor

    Đalović zapustil Ljudski vrt, Karanović spet gasilec

    Benjamin Tetteh in Omar Rekik sta se na treningu stepla, pri tem jo je skupil trener Radomir Đalović, ki je dosegel prekinitev pogodbe.
    Gorazd Nejedly 25. 9. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    1. SNL

    Celje po 0:2 potrebovalo devet minut za zmago, Bravo še poglobil krizo Olimpije

    Uvod v 9. krog je pripadel Mariboru, ki je zmagal v Kidričevem. Olimpija povedla, nato pa izgubila proti Bravu z 1:2. Celje je v Ajdovščini še okrepilo vodstvo.
    21. 9. 2025 | 22:15
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Prva liga Telemach

    Šampionski Celjani takoj razgalili Mariborčane in Turka

    V prvem dejanju ligaške nogometne sezone sta od favoritov za naslov prvaka največ pokazala Koper in Celje, ki je igralno z drugega planeta.
    21. 7. 2025 | 15:35
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Primož Roglič

    Zdi se mi, da sem izgubil kompas in nadzor nad tem, kam gre ekipa

    Zasavski orel bo na kolesu vztrajal tudi do 40. leta, če bo v tem še videl smisel.
    Miha Hočevar 26. 9. 2025 | 18:38
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Slovenska predsednica o OZN

    Kako je Trump sprejel slovensko predsednico?

    Predsednik Trump nas sili v to, da bomo za obrambo bolj skrbeli sami, je kritična Nataša Pirc Musar. Kljub temu je bilo srečanje z njim in prvo damo prijetno.
    Barbara Kramžar 26. 9. 2025 | 05:52
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Vsa oprema v 20 kilometrih od frontne črte je uničena

    Brezpilotniki takoj opazijo vsakršno koncentracijo sil, zato je napad presenečenja ali preboj frontne črte skoraj nemogoč.
    Boris Čibej 25. 9. 2025 | 21:24
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Evropske milijarde

    Slovenija bojkotira prestižni obrambni projekt EU

    V nasprotju s primerljivimi državami slovenska vlada noče ugodnih posojil iz 150-milijardnega instrumenta za skupne nabave oborožitve in vlaganja v industrijo.
    Peter Žerjavič 26. 9. 2025 | 20:26
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

    Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 14:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    VIDEO: Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

    V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 11:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Telemach s tretjo generacijo naprav: umetna inteligenca v ospredju

    Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Podprite športnike tam, kjer to najbolj šteje: na tribunah

    Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 12:05
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Podkast Moč gospodarstva

    Dejan Paravan: Evropa se bo izvila iz težav z jasnimi politikami, ki pa jih še ni

    Pogovor z Dejanom Paravanom, generalnim direktorjem Gen energije, o cenah elektrike in plina, tveganjih in načrtih, pa tudi o vlogi Evrope.
    Borut Tavčar 27. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Poklici prihodnosti

    Energetske inovacije poganja znanje prihodnosti

    Prihodnost energetike bo zahtevala usklajeno delovanje podjetij, izobraževalnega sistema in države. Nepogrešljivi bodo analitiki in strokovnjaki UI.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Od Kitajske do vodikove doline

    Slovenski izvozniki: kje so surovine, kje priložnosti in kaj bo naša prednost

    Trgovinske vojne, kitajski monopol, zeleni prehod in slovenske inovacije – štirje podkasti razkrivajo prihodnost našega izvoza.
    26. 9. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Rešitve za večjo konkurenčnost na mednarodnem trgu

    Pomembna je krepitev odpornosti slovenskih podjetij na tujih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Prva liga TelemachCeljeDomžaleMariborŠtajerski derbi

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Hibridna vojna

    Zelenski opozarja: Putin pripravlja napad na drugo evropsko državo

    Dejal je, da Rusija namenoma preizkuša evropske obrambne sposobnosti, potem ko so droni vdrli na Dansko, Poljsko in Romunijo.
    27. 9. 2025 | 20:28
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Prva liga Telemach

    Domžalčani so se vrnili v bitko za obstanek, oči uprte v Celje

    V 10. kolu 1. SNL so zadnjeuvrščene Domžale dosegle prvo zmago. Strelec proti Pirmorju je bil Ajdovec Gašper Petek. V Celju štajerski derbi.
    27. 9. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Združeni narodi

    Lavrov ostro napadel Izrael: Grozi razstrelitev celotnega Bližnjega vzhoda

    Ob tem je obsodil pozive k priključitvi zasedenega Zahodnega brega in izsiljevanje zahodnih držav glede iranskega jedrskega programa.
    27. 9. 2025 | 19:40
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Motociklizem

    Zgodba, kakršnih šport ne pozna veliko

    Marc Marquez po šestih letih spet na pragu naslova svetovnega prvaka v motoGP. Še vedno premore ubijalsko kombinacijo. Z bratom trenirata in tekmujeta v vsem.
    Miha Šimnovec 27. 9. 2025 | 19:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ukradeni otroci

    Številni so mame zadnjič videli, ko so jih od njih nasilno ločili

    V celjskem Narodnem domu so pripravili slavnostno akademijo ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne in vrnitve ukradenih otrok v domovino.
    Špela Kuralt 27. 9. 2025 | 19:09
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Združeni narodi

    Lavrov ostro napadel Izrael: Grozi razstrelitev celotnega Bližnjega vzhoda

    Ob tem je obsodil pozive k priključitvi zasedenega Zahodnega brega in izsiljevanje zahodnih držav glede iranskega jedrskega programa.
    27. 9. 2025 | 19:40
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Motociklizem

    Zgodba, kakršnih šport ne pozna veliko

    Marc Marquez po šestih letih spet na pragu naslova svetovnega prvaka v motoGP. Še vedno premore ubijalsko kombinacijo. Z bratom trenirata in tekmujeta v vsem.
    Miha Šimnovec 27. 9. 2025 | 19:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ukradeni otroci

    Številni so mame zadnjič videli, ko so jih od njih nasilno ločili

    V celjskem Narodnem domu so pripravili slavnostno akademijo ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne in vrnitve ukradenih otrok v domovino.
    Špela Kuralt 27. 9. 2025 | 19:09
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Več kot 7.600 podjetij ve, da plača ni več dovolj. Kaj pa vaše?

    Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SI-ALARM

    Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

    Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 14:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prijave so odprte: tudi letos izbirajo mlade talente

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

    Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odkrijte vse prednosti vinilnih oblog

    Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

    Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Samozavest

    Brezplačni priročnik: Povečajte svojo samozavest s tehnikami NLP

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

    HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Domača inovacija, ki zniža račune za elektriko tudi do 600 kWh na leto

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    PREZRAČEVANJE

    Preprosta sprememba, ki vas lahko zaščiti pred plesnijo

    Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

    Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAVAROVANJE

    140.000 ljudi brez izbranega osebnega zdravnika: kakšna je rešitev?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Za prste obliznit: kosilo v nekaj minutah

    Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako podjetja danes skrbijo za zdravje zaposlenih

    Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Vsaka ura zastoja za podjetje lahko pomeni več tisoč evrov izgube«

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

    Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Otrok ima že več dni visoko vročino ...

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Brezmejni okusi v Novi Gorici

    Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je ta rešitev prepričala tudi ZPS

    Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Podjetništvo

    Papirji, ki odločajo o milijonih – kdo ima v rokah moč?

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Drugi športi
    Vredno branja

    »Ko sem na igrišču, sem del ekipe. Tam sem svobodna«

    Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo