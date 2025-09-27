Domžalčani so se vrnili v bitko za obstanek, oči uprte v Celje

Po včerajšnji zmagi, Aluminijevi četrti v sezoni, so v 10. kolu 1. SNL do prve prišli tudi Domžalčani. Toda v ospredju sobotnega ligaškega kola je štajerski derbi v Celju. Ali lahko Mariborčani končajo niz devetih tekem brez poraza vodilnih Celjanov?

Celjani bodo v četrtek doma proti atenskemu AEK odprli konferenčno ligo, a pred tekmovalno selitvijo v Evropo imajo jasen cilj: želijo se utrditi na vrhu lestvice in ohraniti visoko prednost. Vijolični so po nizu treh zmagah ujeli ritem, toda sredi tedna je v Ljudskem vrtu tla zatresel potresni sunek. Komaj ustoličeni trener Radomir Đalović jo je popihal, ker je na treningu prišlo do pretepa med Benjaminom Tettehom in Omarjem Rekikom. Skupil pa jo je tudi on. V Celju jih bo vodil dežurni gasilec Radovan Karanović.

Mariborčani so hitro ostali brez trenerja Radomirja Đalovića, a prvenstvene puške še niso vrgli v koruzo. FOTO: Jan Herlič/Sportida

Trenerski dvoboj novincev bo tudi v Fazaneriji, na domači klopi bo prvič Darjan Slavic, po pokalnem debiju pa bo prvenstvenega imel še trener Olimpije Federicoe Bessone.

Ajdovec domžalski junak

Domžalčani so za prvo zmago dvakrat zadeli okvir vrat, tri točke pa je prinesel avtogol Gašperja Petka. Ajdovec je lastno mrežo zatresel že v prejšnjem kolu proti Celjanom. Domžale so sicer ostale zadnje, a so obudile upanje o obstanku.

Najboljši strelec 1. SNL Franko Kovačević je hitro načel mrežo Mariborčanov. FOTO: Voranc Vogel/Delo

V prvih 25 minutah je bila predstava bolj ali manj enakovredna brez resnih priložnosti, le Ajdovci so imeli en obetaven protinapad, ki pa jim ga ni uspelo končati z zaključnim strelom. V 26. minuti pa so Domžalčani povedli. Po podaji z desne strani je žogo v lastno mrežo preusmeril Gašper Petek.

Albert Riera odlično vodi Celjane. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

Sledile so nove minute igre brez priložnosti, v 41. pa je imel Jon Ficko izvrstno priložnost za izenačenje, a je izgubil dvoboj ena na ena z domačim vratarjem Benjaminom Matičičem.

V uvodu drugega polčasa so bili nevarni domači, v 48. minuti se je namreč Rene Rantuša Lampreht odločil za strel s približno 25 metrov in zadel prečko. Domžalski branilec je nato nase opozoril tudi na svojem pravem delovnem mestu, v obrambi, ko je ključno posredoval pri nevarnem napadu Ajdovcev ter preprečil strel v prazno mrežo.

Ajdovci kljub zaostanku v napadu tokrat niso pokazali prav veliko, v 77. minuti pa spet imeli nekaj sreče, saj je domači rezervist Felipe Felicio zadel vratnico vrat gostov. Ti so v 82. minuti le izpeljali obetavno akcijo, Matic Zavnik je imel odprt strel v osrčju kazenskega prostora, a žogo slabo zadel in jo poslal precej mimo vrat.

V zadnjih minutah so rdeče-črni malce bolj pritisnili v lovu na izenačenje, imeli nekaj obetavnih položajev, toda domača obramba je zdržala.

Domžalčani in trener Tonči Žlogar so se veselili prve prvenstvene zmage v sezoni. FOTO: NK Domžale

Saitoski odločil v zadnji minuti

V Kidričevem so prvi zagrozili Radomljani v 11. minuti, po pravem »fliperju« v domačem kazenskem prostoru pa je strel Jaše Martinčiča z desetih metrov ubranil 38-letni vratar Matjaž Rozman.

Šest minut kasneje so si prvo resno priložnost priigrali tudi gostitelji, po natančno izvedenem prostem strelu Vida Kodermana z 20 metrov pa se je izkazal gostujoči čuvaj mreže Samo Pridgar.

V 22. minuti so gosti izpeljali bliskovit nasprotni napad prek Nikole Jojića, zaključni strel Martinčiča pa je ukrotil izkušeni Rozman.

Do konca prvega polčasa so bili aktivnejši domači nogometaši. V 30. minuti je Behar Feta z desne strani lepo podal do Adriana Bloudka, njegov strel z glavo pa je bil slab in žoga je končala ob desni vratnici. Sedem minut kasneje so gostitelji izkoristili napako Ognjena Gnjatića na sredini igrišča, v (pol)protinapadu pa je po podaji Bloudka vodilni gol dosegel Feta.

Vitalij Lisakovič (levo) se izkazal z odlično podajo za Kovačevićev gol. FOTO: Voranc Vogel/Delo

V 54. minuti so zagrozili gosti, po podaji Ivana Čalušića pa je Martinčič na svoji tretji priložnosti na tekmi s šestih metrov streljal prek vrat. Pet minut kasneje so bili Radomljani znova blizu zadetka, ko je Gnjatić preigral domačo obrambo, po njegovem strelu z enajstih metrov pa je žoga švignila mimo Rozmanove leve vratnice.

Nogometaši Aluminja so s peto zmago zadržali uvrstitev v zgornjem delu lestvice. FOTO: Facebook

V 64. minuti so gosti izenačili. Večino dela je opravil Amadej Marinič, ki je lepo prodrl po levi strani, njegov strel je Rozman najprej ubranil, odbitek pa je po strelu z glavo v mrežo pospravil Nikola Jojić.

V 84. minuti je nigerijski napadalec Sule dosegel drugi gol na tekmi, a je bil tudi ta razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. V končnici tekme so gosti le dosegli zmagoviti gol, po kombinirani akciji je Feta z leve strani podal v kazenski prostor, kjer se je na pravem mestu znašel rezervist Emir Saitoski in v 90. minuti dosegel zmagoviti gol.

1. SNL, 10. kolo:

Petek:

Aluminij – Kalcer Radomlje 2:1 (Feta 37., Saitoski 90.; Jojić 65.)

Sobota:

Domžale – Primorje 1:0 (Petek 26., avt.)

Celje – Maribor 1:0 (Kovačević 11.) 20.15

Nedelja:

Bravo – Koper 15.00

Mura – Olimpija 17.30