Domžalčani že danes gostijo finsko Honko

Domžalski nogometaši bodo prvi od štirih slovenskih klubov ta teden igrali v Evropi. Če bodo želeli podaljšati evropsko sezono ter se v 3. kolu kvalifikacij za konferenčno ligo (KL) pomeriti z zmagovalcem dvoboja med islandskim Hafnarfjörðurjem in norveškim Rosenborgom, bodo morali najprej opraviti s finsko Honko, ki je Uefini klubski lestvici na 400. mestu. Domžalčani so s precej večjimi evropskimi izkušnjami 278.



»Rumeni«, ki so v vlogi favoritov, bodo že danes (17.55) gostili Fince, ki so v 1. kolu kvalifikacij izločili moštvo NSI s Ferskih otokov (3:1, 0:0). Po trdem dvoboju s Hesperangejem (1:0, 1:1) je imel trener Dejan Đuranović na voljo dovolj časa za pripravo nogometašev, potem ko so preložili prvo prvenstveno tekmo z Olimpijo. A izkušeni strokovnjak opozarja: »Honka je v ritmu tekem, saj finsko državno prvenstvo že poteka. Želja in cilj je, da napredujemo,« je povedal Đuranović, ki ima na voljo vse najboljše igralce.



Mura bo jutri v Fazaneriji v prvi tekmi kvalifikacij za ligo prvakov gostila Ludogorca (če ga bo izločila, bo v 3. kolu izzvala Ferencvaros ali Žalgiris), Olimpija v KL malteško Birkirkaro (v 3. kolu Škupija ali Santa Clara), Maribor (Čukarički ali Sumgait) pa bo gostoval na Švedskem pri Hammarbyju.

