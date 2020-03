Domžale iz poloma v polom

Ljubljana

Andreju Razdrhu se še ni posrečilo zasukati domžalski krivulje rezultatov navzgor. Nasprotno, tako slabih Domžale že lep čas ni bilo. FOTO: Roman Šipić/Delo

- Domžale so neprepričljivi prvi del nogometne sezone zaključile z zmago v Stožicah in napovedale uspešnejši drugi del, toda po prvih petih tekmah so spomladi celo najslabše v 1. SNL. V 25. kolu so na domačem igrišču prepričljivo z 1:3 izgubile proti Aluminiju, s čimer ostajajo pri vsega eni sami točki v drugem delu sezone.Nov polom je sprožila huda napaka težko pričakovanega povratnika po kazniv 33. minuti, ki je na robu domžalskega kazenskega prostora izgubil žogo, Kidričanpa je s kančkom sreče premagal vratarja Ajdina Mulalića s strelom s 16 m.Aluminij je prišel na svoje in do konca tekme tako rekoč ni dopustil resnejše grožnje razglašenimi Domžalčani, ki bi ob nekoliko bolj odločnejši igri gostov doživeli enega od najvišjih domačih porazov. Gostje so brez velikega napadalnega naprezanja dosegli še dva gola. Po tretjem so ostali celo z desetimi igralci, ker si je strelec za 3:0prislužil še drugi nespameten rumeni karton. Golv sodnikovem dodatku ni prav nič popravil slabe domžalske podobe.je na trenerskem stolčku Domžal zamenjalv 9. kolu, ko so imeli Domžalčani vsega štiri točke. V naslednjih sedemnajstih kolih so Domžalčani pod Razdrhovo taktirko osvojili 24 točk, a so na lestvici nazadovali in so blizu dodatnih kvalifikacij oziroma 9. mesta.