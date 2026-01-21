Domžale potrdile stečaj; Mijatović za nastali položaj krivi vodstvo

Zdaj je uradno: prva slovenska nogometna liga se bo spomladi nadaljevala z le z devetimi klubi, saj so Domžale zaradi finančnih težav potrdile stečaj kluba. »Članske ekipe ne nadaljujemo,« je v pogovoru za TV Slovenija potrdil predsednik NK Domžale Stane Oražem.

Potem ko v Domžalah niso bili uspešni pri iskanju investitorja, so v klubu potegnili črto pod članskim nogometom. »Ni več možnosti nadaljevanja, kar zadeva člansko ekipo. O tem smo obvestili tudi Nogometno zvezo Slovenije,« je po sestanku s preostalimi igralci in trenerskim štabom v torek za TV Slovenija povedal Oražem.

Društvo bo šlo zdaj v stečajni postopek. »Vrstijo pa se sestanki, da bi videli, na kakšen način obdržati preostale ekipe v tekmovanjih. Amaterski del kluba bo obstal,« je še dejal Oražem. Od rumene družine se je z ganljivim zapisom na Instagramu poslovil tudi zadnji trener Anton Žlogar, ki je do konca upal na drugačen razplet. S svojimi varovanci je začel priprave na spomladanski del sezone, v torek pa je dokončno počilo.

»Pravijo, da kapetan zadnji zapušča ladjo. Res je, žal se je tako izteklo. Verjeli in upali smo do konca, zaradi nogometa, nas, kluba, vseh otrok ... Ni se izteklo po naših željah. Kljub vsemu pa sem v tem obdobju spoznal ogromno odličnih ljudi, s katerimi smo vsakodnevno sodelovali in se imeli odlično tako po človeški kot strokovni plati,« je zapisal nekdanji slovenski reprezentant in se zahvalil vsem, ki so navijali za Domžale. »Danes je žalosten dan za nogomet, nam pa bodo ostali spomini in čas, preživet skupaj, ki ga nikoli ne bomo pozabili,« je še v torek zapisal Žlogar.

Razloga za odvzem licence ni bilo

Predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović je na današnji tiskovni konferenci pojasnil, da ob podeljevanju licenc lani marca ni bilo razloga, da Domžalčani licence za nastop v ligi ne bi dobili. »Licence za naslednjo tekmovalno sezono se podeljujejo marca. Glede na revizijska poročila in predložene dokumente takrat za odvzem licence ni bilo razloga. Kar smo dobili, je ustrezalo zahtevam. Seveda pa ne moremo vedeti, če je bilo še kaj v ozadju,« je dejal Mijatović in dodal, da so uradne informacije iz Domžal skope, zato tudi na zvezi največ informacijo trenutnem stanju dobijo kar iz medijev.

Kot je dodal, glede na trenutno stanje Domžale licence seveda ne bi dobile. Opozoril je tudi, da licenčna komisija svoje delo opravlja po predpisih in da so v preteklih letih brez licence ostali pri Olimpiji, Primorju, Zavrču, Triglavu, ptujski Dravi ... O licenci pa vselej odloča predložena dokumentacija.

Klubi so avtonomni, v to se ne smemo vtikati in za nastali položaj je krivo vodstvo.

»Izjemno težko nam je, ko pride do takih situacij. Neuradno poznamo novico, da v Domžalah odpirajo stečajni postopek. Jasno je, da do tega pripelje neustrezno ravnanje s sredstvi. A v vse to ne moremo posegati. Klubi so avtonomni, v to se ne smemo vtikati in za nastali položaj je krivo vodstvo,« še pravi Mijatović. »Videli bomo, če in kako se bo dalo rešiti določene mladinske pogone. Vse to je odvisno od različnih pogojev,« je še dejal predsednik in ocenil, da gre za klub, kjer imajo eno najboljših šol za mlade nogometaše v Sloveniji.