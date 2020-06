Domžale se v Kranju počutijo kot doma

Ljubljana

Vrstni red: Olimpija 53, Celje 48, Maribor 46, Aluminij 45, Mura 41, Bravo 31, Tabor 29, Triglav 27, Domžale 26, Rudar 10.

- Kdo bo prvi kandidat za 9. mesto, ki se mu želijo izogniti štirje klubi. Že uvodna tekma 27. kola bo najbrž danes, ko se bodo pomerili nogometaši osmouvrščenega Triglava in devetouvrščenih Domžal, izpostavila glavnega kandidata za dodatne kvalifikacije. V Velenju bo zvečer še druga tekma.Ne Brdo ne Gorica, Triglav bo na domačem štadionu, ki ga čaka obnova, lovil zanesljiv obstanek. A domači teren ne pomeni kakšne prednosti za Kranjčane, ki so se usposobili za velike. Domžalčani so to bili, zdaj pa so padli tako nizko, da se na tradicionalno prijazno gostovanje na Gorenjsko odpravljajo tresočih nog. Kar 15 golov so Domžalčani zabili na zadnjih štirih gostovanjih, odnesli so 12 točk, zdaj bi jim ena pomenila pravo bogastvo. A kako do nje? Če bi trenervedel, bi bili Domžalčani višje na lestvici. Kranjčani vsaj približno vedo, kako do ugodnega izida: boj, boj in boj. In kot bi rekel eden od bivših vodij države: »Če bo, bo, če ne, pa ne.«Vdaje ne bo, so že v Celju potrdili Velenjčani, a za presenečenja bo vztrajnost brez napak treba podaljšati na 90 minut. Moči še nimajo, z vsako nadaljnjo tekmo je bo še manj. Predvsem zaradi pomanjkanja volje. Bravo si ne sme privoščiti spodrsljaja, izkoristiti kaže pomladno formo in osvojiti čim več točk proti tistim, ki so premagljivi. Triglav je bil, Rudar je še toliko bolj.