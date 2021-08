Domžale visoko izgubile na Norveškem

Nogometaši Domžal so na prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij konferenčne lige v Trondheimu izgubili z norveškim Rosenborgom z 1:6 (1:4). Edini zadetek za slovensko ekipo je v 44. minuti dosegel Enes Alić.



Povratna tekma bo 10. avgusta. Boljši iz tega dvoboja se bo v zadnjem krogu kvalifikacij pomeril s francoskim Rennesom.

Domžalski nogometaši so že na prvi tekmi pri močnem norveškem tekmecu zapravili praktično vse možnosti za nadaljevanje. Usoden je bil slab začetek, po katerem so domači hitro napolnili mrežo gostov, na koncu pa je bilo kar 6:1.



Strelci: 1:0 Andersson (7.), 2:0 Islamović (23.), 3:0 Karič (34., avtogol), 4:0 Reitan (40.), 4:1 Alić (44.), 5:1 Islamović (46.), 6:1 Holm (86.).

Nočna tekma zmajev na Portugalskem

Olimpija bo ob 22.30 gostovala pri portugalski Santa Clari. Klub z Azorov je prejšnjo sezono končal na šestem mestu domače lige. Če Olimpiji uspe veliki met in bo napredovala, jo v zadnjem kvalifikacijskem krogu čaka Soči ali Partizan.

