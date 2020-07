Domžalski dvoboj rumenih družin

Ljubljana

- Dvoboju rumenih družin pripada današnja glavna vloga v prvi slovenski nogometni ligi. Vrhunec kola bo sicer jutri s štajerskim derbijem in gostovanjem Celja v Ljudskem vrtu, toda tudi nocojšnja tekma ponuja kar nekaj vznemirljivih dvobojev.V ospredju bo zgrešeni domžalski in posrečeni ljubljanski. Oslabljeni Domžalčani si tudi še niso zagotovili obstanka, ki je po izjemno slabem jesenskem delu sezone, zaradi česar je odšel trener, pred dvema tednoma pa še njegov naslednik, postal ključni cilj. Domžalčani se zdaj rešujejo pod taktirko. Veliko motivov bo imel tudi trener Brava, nekdaj član šampionskih Domžal in pozneje član strokovnega štaba.