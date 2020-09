FOTO:Domžalski junak je Idrčan, koprski Domžalčan

Ljubljana - Ni kaj, več potrpljenja in zaupanja hitro obrodi sadove. Toda v slovenskem klubskem nogometu pogosto primanjkuje obeh. Po lanski klavrni sezoni so se tudi v Domžalah vrnili k že preizkušeni formuli o uspehu in se lotili novega prvenstva z mlajšimi silami v ospredju. Eden od njih je komaj 20-letni napadalec Dario Kolobarić, ki je po treh kolih s tremi goli prvi strelec 1. SNL.Dario ni le Idrčan v domžalskem dresu in z nazivom Domžalčan, ki je zaznamoval kolo. Tudi koprski junak Žan Žužek, obrambni steber in strelec treh golov, dveh v goriška vrata, enega pa v koprska, izhaja iz domžalske mladinske šole. Zato se kar ...