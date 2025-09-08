  • Delo d.o.o.
    Nogomet

    Don Carlo Brazilcem: Sem Italijan, ne pozabite tega!

    Še tekma loči Carla Ancelottija od novega mejnika. Brazilija v sredo zjutraj v kvalifikacijah za svetovno nogometno prvenstvo gostuje v Boliviji na 4095 m.
    Carlo Ancelotti igrive Brazilce že spreminja v disciplinirane in odgovorne nogometaše. FOTO: Ricardo Moraes/Reuters
    Carlo Ancelotti igrive Brazilce že spreminja v disciplinirane in odgovorne nogometaše. FOTO: Ricardo Moraes/Reuters
    G. N.
    8. 9. 2025 | 13:00
    8. 9. 2025 | 13:01
    2:39
    Carlo Ancelotti je še dva dni oddaljen od prvega rekorda na selektorskem stolčku Brazilije. Če bo Brazilija tudi v četrti kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo prihodnje leto v ZDA, Kanadi in Mehiki pod vodstvom slavnega Italijana ohranila mrežo nedotaknjeno, bo Italijan že postavil prvi mejnik. Še nihče pred njim ni prvih štirih tekem začel brez prejetega gola.

    Ancelotti je četrti tujec na selektorskem stolčku petkratnih svetovnih prvakov. Jasno si je začrtal pot, kako Brazilijo vrniti v svetovnih vrh. Postavlja »obrambni zid«.

    »Sem Italijan, ne pozabite tega,« je 66-letni strokovnjak brazilskim navijačem dal vedeti, kako se ustvarja šampionsko moštvo.

    Po Katarju (2022) so Brazilci poraze doživljali pod taktirko Dorivala Júniorja, Fernanda Diniza in Ramona Menezesa, a je prihod »Carletta« takoj prinesel stabilnost: tri tekme, tri nedotaknjene mreže, Ekvador (0:0), Paragvaj (1:0) in Čile (3:0) in zanesljivo uvrstitev na mundial.

    Toda Brazilijo v sredo zgodaj zjutraj (1.30) čaka zelo zahtevna naloga. Tekmec ni najboljši, a je vsako gostovanje v Boliviji posebno poglavje. Ancelotti bo rekordni niz lovil v bolivijskem drugem največjem mestu El Altu, na nadmorski višina 4095 m

    »Imamo kompaktno ekipo, ki se dobro brani. Posamična kakovost naredi razliko. Ko se dobro braniš, je to zato, ker se brani celotna ekipa. Sodoben nogomet je v rokah napadalcev. Če napadalci delujejo, se ekipa dobro brani,« je pojasnil svoj načrt Ancelotti, ki mu je uspel že najzahtevnejši del pri oblikovanju zmagovalnega moštva.

    »Z njegovim prihodom smo dobili zagon. Navijači so sprejeli njegiove zamisli, v slačilnici nam gre odlično,« je spremembo na bolje pojasnil Arsenalov as Gabriel Martinelli, njegov klubski in reporezentančlni kolega Gabriel Magalhaes je izpostavil še drugo pozitivno stran slavnega trenerja: »Je odličen oče,« je povedal.

