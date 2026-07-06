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Nogomet

Trump se je spet osmešil: Sem velik poznavalec (VIDEO)

Ameriški predsednik ni vedel, da rdeči karton na tekmi pomeni, da mora igralec izpustiti naslednjo. Fifo je samo pozval, naj preuči primer Folarina Baloguna.
Gianni Infantino in Donald Trump krojita svetovno prvenstvo. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters
Galerija
Gianni Infantino in Donald Trump krojita svetovno prvenstvo. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters
P. Z., STA
6. 7. 2026 | 18:03
6. 7. 2026 | 18:17
3:18
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Ameriški predsednik Donald Trump je potrdil, da je Fifo zaprosil za pregled primera Balogun. Pri tem je dejal, da je to storil, ker je ocenil, da ameriški nogometaš Folarin Balogun na tekmi z Bosno in Hercegovo na svetovnem prvenstvu v nogometu ni storil niti prekrška, kaj šele hujšega za rdeči karton.

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Belgijci razjarjeni: Fifa pomilostila Baloguna, zahvalil se je tudi Trump

Primer Balogun dobiva vse večje razsežnosti v svetu nogometa. Odločitev Fife, da povozi lastna pravila glede avtomatske kazni prepovedi igranja na naslednji tekmi po prejetem rdečem kartonu, vse bolj razburjajo športno javnost. Pri tem je zdaj jasno, da je krovna zveza do odločitve prišla po posredovanju ameriškega predsednika.

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Čeferin začuden nad Infantinom, na udaru tudi Trump

Že v nedeljo so ameriški mediji poročali o tem, da se je Trump glede primera obrnil na Fifo. Danes je to potrdil sam predsednik ZDA. »Zaprosil sem za pregled primera, ker sem mnenja, da ni šlo za prekršek,« je Trump dejal novinarjem v Beli hiši. »Zaprosil sem za pregled, nikakor pa nisem rekel, kako morajo ukrepati,« je pojasnil.

Folarin Balogun je proti BiH prejel rdeči karton. FOTO: Phil Noble/ Reuters
Folarin Balogun je proti BiH prejel rdeči karton. FOTO: Phil Noble/ Reuters

Pri tem pa se je oklical za odličnega poznavalca športa: »Sam sem videl to akcijo. Sem človek, ki ljubi šport in je bil dober športnik. Sem odličen poznavalec športa. To nikakor ni bil prekršek, niti majhen prekršek. Dva fanta sta pri polni hitrosti trčila. Nato pa je sodnik, ki je nekoliko vprašljiv – pa ne želim ustvariti škandala, vendar je vprašljiv – sprejel odločitev, ki je presenetila vse. Tudi iz druge ekipe so priznali, da so pri odločitvi imeli veliko sreče.«

»Balogun je naš najboljši igralec oziroma eden izmed najboljših naših igralcev. In prejel je rdeči karton. Sprva nisem vedel, kaj to pomeni. Ampak potem sem slišal, da to pomeni, da ne bo mogel nastopiti na naslednji tekmi. To bi se mi zdelo nepravično, če bi bil kakšen manj pomemben igralec, ko pa gre za najboljšega igralca ali enega izmed najboljših, je to res nepravično. Eno je kaznovati nekoga za tisto tekmo, da pa ga potem še za naslednjo, ki sploh še ni bila odigrana, to je povsem nepravično. To ne gre tako.«

Pojasnila Trumpa bržkone ne bodo pomirila nogometne javnosti na drugi strani velike luže. Ta se je namreč burno odzvala na odločitev Fife. Nanjo se je pritožila naslednja tekmica ZDA, Belgija. Danes se je kritikom pridružila Uefa, ki je v sporočilu za javnost obsodila odločitev Fife. Po besedah Uefe je Fifa z odločitvijo prestopila rdečo črto.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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