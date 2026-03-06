  • Delo mediji d.o.o.
Nogomet

Donald Trump odkrito Lionelu Messiju: Moj sin obožuje Cristiana Ronalda

Ameriški predsednik je v Beli hiši gostil najboljšega nogometaša na svetu in ameriške prvake iz moštva Inter. Je namerno pozabil na Diega Maradono?
Lionel Messi je na sprejemu v Beli hiši največjemu privržencu nogometa med ameriški predsedniki Donaldu Trumpu podaril nogometno žogo z dragulji. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
Lionel Messi je na sprejemu v Beli hiši največjemu privržencu nogometa med ameriški predsedniki Donaldu Trumpu podaril nogometno žogo z dragulji. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
G. N.
6. 3. 2026 | 08:29
6. 3. 2026 | 08:41
2:52
Ameriški predsednik Donald Trump ima poleg voje z Iranom dovolj časa tudi za bolj prijetna druženja. Med vsemi predsedniki je znan tudi kot največji privrženec nogometa in je bil eden od največjih lobistov za organizacijo letošnjega svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. V Beli hiši je že sprejel Cristiana Ronalda, včeraj pa je enaka čast doletela tudi največjega in najboljšega Lionela Messija.

Slavnega Argentinca in druge člane ameriškega prvaka Interja iz Miamija je Trump toplo sprejel v Beli hiši in se takoj razgovoril. Argentinca se ni obotavljal pohvaliti, kot je to storil že prej z Ronaldom, ki je svojega tekmeca in kolega prehitel pri obisku pri ameriškemu predsedniku. 

Trump je v svojem nagovoru omenil tudi Peléja, ki se je prvi srečal z njim. Najbolj pozornim ni ušlo, da je Trump izpustil Diega Maradono, ki je veljal za ljudskega moža z levičarskimi pogledi. Trump je Messija sprejel z nasmehom in kot starega prijatelja.

»Leo, prišel si in zmagal. To je nekaj, kar je zelo težko narediti, zelo, zelo nenavadnega. Odkrito povedano, bil si pod veliko večjim pritiskom, kot bi si kdorkoli predstavljal, ker si nekako pričakoval zmago, a skoraj nihče ne zmaga,« je povedal Trump in mu razkril, kdo v družini je največji nogometni navijač in kdo je njegov ljubljenec 

»Moj sin Byron je velik oboževalec vašega nogometa in fanta po imenu Cristiano Ronaldo. Cristiano je odličen, oba sta velika prvaka in športnika v svojem športu,« je Trump povedal vidno živčnemu Messiju.

Nogometaši Interja, prvaki ZDA, so se tudi zabavali v druženju z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
Nogometaši Interja, prvaki ZDA, so se tudi zabavali v druženju z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Ronaldo je največji

Lanskega februarja je Trump pohvalil Cristiana Ronalda in ga označil za največjega vseh časov. Govoril je tudi o Peléju.

»Pred mnogimi leti, ko sem bil mlad, so pripeljali igralca po imenu Pelé, ki je igral za New York Cosmos,« je Trump julija 2025 povedal za DAZN.

»In ta stadion je bil poln in bil je Pelé. Nočem hoditi na tekme, ampak to je bilo že dolgo nazaj in bil sem mlad fant, zato sem prišel gledat Peléja. Bil je fantastičen,« je razkrival svoje nogometne izkušnje najvplivnejši Zemljan. Ali nogometni navijač.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Finalissima

Vojna za Iran dosegla tudi finale, zadnja beseda Čeferinu

Tekma med evropskimi prvaki Španci in zmagovalci turnirja Copa America Argentinci je bila sprva predvidena za 27. marec na štadionu Lusail v Dohi.
4. 3. 2026 | 16:05
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Mundial

Kdo namesto Irana na SP 2026? Možnosti ima tudi Slovenija

Dolgo pričakovani spopad med ZDA, Izraelom in Iranom, ki ga je ukazal ameriški predsednik Donald Trump, ne bo prizanesel niti nogometu.
Jernej Suhadolnik 2. 3. 2026 | 14:19
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Denarni sklad

Fifa in Trump napovedala več kot 70 milijonov evrov za nogomet v Gazi

Predsednik Fife Gianni Infantino in ameriški predsednik Donald Trump sta na srečanju Odbora za mir sta napovedala sklad za obnovo nogometnih objektov v Gazi.
20. 2. 2026 | 08:24
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Odbor za mir

Trump: Pomirili smo osem vojn in bomo kmalu deveto

Rusko vojno v Ukrajini je Trump znova razglasil za najtežje rešljiv konflikt, navzoče pa so najbolj zanimali njegovi načrti za Iran.
Barbara Kramžar 20. 2. 2026 | 01:14
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Fifa

V Trumpovem odboru za mir tudi Infantino

Predsednik Fife Gianni Infantino se je v Washingtonu udeležil prvega zasedanja odbora za mir, ki ga je sklical ameriški predsednik Donald Trump.
19. 2. 2026 | 17:05
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Evakuacija z Bližnjega vzhoda

Razvajeni Slovenci ali zmeda? »Evakuacija ni all-inclusive storitev«

»Se zavedamo, da je evakuacija iz kriznega območja izjemna operacija, ne samoumevna, all-inclusive storitev?«
Saša Bojc, Pija Kapitanovič 5. 3. 2026 | 14:15
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo dogajanje

Trump želi biti vključen v izbiro novega iranskega voditelja

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
5. 3. 2026 | 06:31
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Ljubljana

Moški na Fužinah umrl pod streli policistov

»Oseba je po uporabi strelnega orožja na kraju dogodka umrla,« so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Moški naj bi policistom grozil z nožem.
5. 3. 2026 | 17:16
Preberite več
Premium
Novice  |  Okolje
Ukinjanje priznanih blagovnih znamk

Slovensko mleko na udaru Hoferja

Nemški trgovec brez odgovora, ali so prekinili pogodbe z več slovenskimi dobavitelji. Krepitev trgovskih blagovnih znamk ni nepoštena praksa.
Maja Prijatelj Videmšek 5. 3. 2026 | 17:28
Preberite več
Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Premium
Novice  |  Svet
Iran

Ura je 5.30, Teheran je močno napaden, živimo razmeroma normalno

Kako poteka življenje v mestu pod točo bomb in raket, nam je opisal bosanski novinar, ki že leta živi in dela v Iranu.
Novica Mihajlović 6. 3. 2026 | 10:10
Preberite več
Premium
Nedelo
Intervju

Klemen Novak: V strup se preobračajo ambicije, ki pridejo iz ega

Fimlski igralec o zbledeli fascinaciji nad New Yorkom, o sončnem Los Angelesu, upanju na preboj, pa ki se je zgodil čisto blizu doma.
Grega Kališnik 6. 3. 2026 | 10:00
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Družba

Desnica obljublja javno zdravstvo, a načrtuje njegovo razgradnjo

Zdravstvo je osrednja tema letošnjih parlamentarnih volitev.
6. 3. 2026 | 10:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Znanoteh
Tehnologija

Trumpove sankcije naj bi Huawei pokopale, zgodilo pa se je nasprotno

Kitajski velikan je padel, nato pa v tišini zgradil tehnološko samozadostnost. Zdaj na domačem trgu spet prehiteva Apple, globalno pa se vrača med največje.
Staš Ivanc 6. 3. 2026 | 10:00
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Ljubljanska borza

Sava Re dobiček zvišala za tretjino

Druga največja zavarovalnica bo zaradi odstopa člana nadzornega sveta skupščino izvedla že v prvi polovici maja.
Karel Lipnik 6. 3. 2026 | 09:48
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Družba

Desnica obljublja javno zdravstvo, a načrtuje njegovo razgradnjo

Zdravstvo je osrednja tema letošnjih parlamentarnih volitev.
6. 3. 2026 | 10:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Znanoteh
Tehnologija

Trumpove sankcije naj bi Huawei pokopale, zgodilo pa se je nasprotno

Kitajski velikan je padel, nato pa v tišini zgradil tehnološko samozadostnost. Zdaj na domačem trgu spet prehiteva Apple, globalno pa se vrača med največje.
Staš Ivanc 6. 3. 2026 | 10:00
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Ljubljanska borza

Sava Re dobiček zvišala za tretjino

Druga največja zavarovalnica bo zaradi odstopa člana nadzornega sveta skupščino izvedla že v prvi polovici maja.
Karel Lipnik 6. 3. 2026 | 09:48
Preberite več
