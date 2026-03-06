Donald Trump odkrito Lionelu Messiju: Moj sin obožuje Cristiana Ronalda

Ameriški predsednik Donald Trump ima poleg voje z Iranom dovolj časa tudi za bolj prijetna druženja. Med vsemi predsedniki je znan tudi kot največji privrženec nogometa in je bil eden od največjih lobistov za organizacijo letošnjega svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. V Beli hiši je že sprejel Cristiana Ronalda, včeraj pa je enaka čast doletela tudi največjega in najboljšega Lionela Messija.

Slavnega Argentinca in druge člane ameriškega prvaka Interja iz Miamija je Trump toplo sprejel v Beli hiši in se takoj razgovoril. Argentinca se ni obotavljal pohvaliti, kot je to storil že prej z Ronaldom, ki je svojega tekmeca in kolega prehitel pri obisku pri ameriškemu predsedniku.

Trump je v svojem nagovoru omenil tudi Peléja, ki se je prvi srečal z njim. Najbolj pozornim ni ušlo, da je Trump izpustil Diega Maradono, ki je veljal za ljudskega moža z levičarskimi pogledi. Trump je Messija sprejel z nasmehom in kot starega prijatelja.

»Leo, prišel si in zmagal. To je nekaj, kar je zelo težko narediti, zelo, zelo nenavadnega. Odkrito povedano, bil si pod veliko večjim pritiskom, kot bi si kdorkoli predstavljal, ker si nekako pričakoval zmago, a skoraj nihče ne zmaga,« je povedal Trump in mu razkril, kdo v družini je največji nogometni navijač in kdo je njegov ljubljenec

»Moj sin Byron je velik oboževalec vašega nogometa in fanta po imenu Cristiano Ronaldo. Cristiano je odličen, oba sta velika prvaka in športnika v svojem športu,« je Trump povedal vidno živčnemu Messiju.

Nogometaši Interja, prvaki ZDA, so se tudi zabavali v druženju z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Ronaldo je največji

Lanskega februarja je Trump pohvalil Cristiana Ronalda in ga označil za največjega vseh časov. Govoril je tudi o Peléju.

»Pred mnogimi leti, ko sem bil mlad, so pripeljali igralca po imenu Pelé, ki je igral za New York Cosmos,« je Trump julija 2025 povedal za DAZN.

»In ta stadion je bil poln in bil je Pelé. Nočem hoditi na tekme, ampak to je bilo že dolgo nazaj in bil sem mlad fant, zato sem prišel gledat Peléja. Bil je fantastičen,« je razkrival svoje nogometne izkušnje najvplivnejši Zemljan. Ali nogometni navijač.