Dončić, Iličić, Kopitar, Oblak, Dragić in druščina: #ostanidoma!

Potem ko so večino športnih tekmovanj po svetu prekinili ali odpovedali zaradi pandemije novega koronavirusa, slovenski športni zvezdniki v en glas poudarjajo, kako pomembna je samoosamitev. Ljubitelje športa so nagovorili Goran Dragić, Jan Oblak, Luka Dončić, Anže Kopitar, Josip Iličić, Benjamin Verbič in drugi, sporočilo je jasno: ostanite doma!»Bodimo odgovorni, ostanimo doma!« sporoča navijačem zvezdnik madridskega Atletico Madrida, reprezentančni vratarki je prejšnji teden z Atleticom v ligi prvakov izločil branilca naslova, angleški Liverpool. Oblak je bil po srečanju izbran za najboljšega igralca tekme.Tudi zvezdnik Atalantee v težkih časih nagovoril slovenski narod in poudaril sporočilo, ki je v teh dneh ključno za varnost vseh državljanov – ostanite doma. Ilićić je izredno formo potrdil prejšnji teden na tekmi lige prvakov proti Valencii, ko je dosegel vse štiri gole in si prislužil tudi naziv najboljšega igralca tedna. »V Italiji čutimo posledice koronavirusa še toliko bolj kot drugod po svetu. Najhuje je v bolnišnicah, ki zaradi pandemije ne zmorejo več primerno oskrbovati vseh bolnikov s hudimi bolezenskimi znaki. Z mano je vse ok, ker želim ravnati odgovorno, ostajam doma. K enakemu ravnanju pa pozivam tudi vse v Sloveniji,« je zapisal Iličić na Instagramu. »Ostanite doma, ravnajte odgovorno, saj se bo le tako življenje čim hitreje vrnilo v normalne tirnice. Srečno in ostanite zdravi,« je s ključnikom #ostanidoma še zapisal slovenski zvezdnik, ki v Italiji igra za Atalanto iz Bergama.je skupaj s soigralcem pri Dallas Mavericksposnel video, v katerem košarkarja pozivata vse, naj ostanejo doma. »Običajno bi bila z Dwightom skupaj v dvorani ali pa bi skupaj trenirala,« je dejal Dončić, Powell pa je nadaljeval: »Ampak ker se trudimo čim bolj zajeziti širjenje novega koronavirusa, se samoizoliramo. Vsak bi se moral.« »Vsi pogrešamo navijače, prijatelje in košarko, a če bomo vsi upoštevali navodila, se bomo kmalu vrnili,« je sklenil Dončić, ki si čas v samoizolaciji med drugim krajša z igranjem videoigric.je pojasnil, da so z družino doma naredili karanteno: »Čim več časa bomo ostali v hiši, čim več časa bomo v takšnem okolju, kjer nisi blizu večjih množic oziroma blizu ljudi, je ta verjetnost okužbe manjša.«Iz Kijeva se je oglasil tudiin prek družbenih omrežij nagovoril vse ljudi v Sloveniji in svetu. »V zadnjih mesecih smo veliko slišali, da je novi koronavirus oziroma bolezen covid-19 zgolj kot kakšna sezonska gripa. Zaradi tega, ker so simptomi podobni, je treba biti še posebej pazljiv. Ni treba paničariti, ampak bodimo pozorni. Spoštujmo in upoštevajmo nasvete in navodila strokovnjakov. Zdaj je na nas, da odreagiramo in dodamo svoj delež k boju proti #covid19.«Tudikapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance, je objavil posnetek, kako igra nogomet, in ga pospremil s ključnikom #ostanidoma.