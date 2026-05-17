Nogomet

Dosežek po meri Mourinha: brez poraza pristal med osmoljenci

Portugalski nogometni strateg z Benfico v državnem prvenstvu ni izgubil, a je kljub temu ostal brez lige prvakov.
Jose Mourinho naj bi bil zelo blizu vrnitvi v Madrid. Foto Filipe Amorim/AFP
Jose Mourinho naj bi bil zelo blizu vrnitvi v Madrid. Foto Filipe Amorim/AFP
N. Gr.
17. 5. 2026 | 14:46
17. 5. 2026 | 14:48
1:29
Portugalski nogometni trener Jose Mourinho je v bogato zbirko kariere dodal novo zanimivo poglavje in dosežek, ki dviguje obrvi. Zdaj 63-letni strokovnjak z Benfico v domačem prvenstvu sploh ni izgubil, lizbonski orli so nanizali 23 zmag in 11 remijev, a so sezono vseeno zaključili kot osmoljenci.

Klubska legenda si Mourinha ne želi pri Realu

Benfica je namreč za dve točki zaostala za mestnim tekmecem Sportingom in sezono končala na 3. mestu (prvak je Porto) ter ostala brez lige prvakov. Benfica se je pridružila moldavskemu Šerifu (2024/25) in Crveni zvezdi (2007/08) kot edinima kluboma v tem tisočletju, ki sta ostala brez naslova prvaka, čeprav v prvenstvu nista izgubila. 

Čeprav je bil v ligi neporažen, je Mourinho pristal med poraženci sezone, a to ne pomeni, da je bila zanj slaba. Znova se je za njegove usluge ogrel predsednik Reala Florentino Perez in Mourinho naj bi bil v zaključni fazi pogajanj, ki ga lahko znova pripeljejo na stadion Santiago Bernabeu, 13 let po koncu prvega obdobja na čelu belega baleta. 

Šport  |  Nogomet
Real Madrid

Klubska legenda si Mourinha ne želi pri Realu

Nekdanji španski vratar Iker Casillas je na družbenih omrežjih zapisal, da si ne želi Joseja Mourinha na klopi Madridčanov, saj so drugi trenerji bolj primerni.
13. 5. 2026 | 10:36
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Španija

Barceloni clasico in naslov prvaka (VIDEO)

Na štadionu Camp Nou oslabljeni Real Madrid ni bil kos razigranim Kataloncem, za katere sta v prvem polčasu zadela Marcus Rashord in Ferran Torres.
10. 5. 2026 | 22:55
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Real Madrid

Mourinho Perezu postavil tri pogoje za vrnitev

Portugalec naj bi Florentinu Perezu v morebitnih pogovorih o vrnitvi postavil tri jasne zahteve.
Blaž Potočnik 7. 5. 2026 | 14:02
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Serie A

Mourinhu je nazadnje uspelo to, kar je storil trener Interja

Cristian Chivu in Jose Mourinho sta edina trenerja, ki sta od leta 2010 osvojila italijansko prvenstvo in nimata italijanskega potnega lista.
4. 5. 2026 | 14:34
Preberite več
