Dosežek po meri Mourinha: brez poraza pristal med osmoljenci

Portugalski nogometni trener Jose Mourinho je v bogato zbirko kariere dodal novo zanimivo poglavje in dosežek, ki dviguje obrvi. Zdaj 63-letni strokovnjak z Benfico v domačem prvenstvu sploh ni izgubil, lizbonski orli so nanizali 23 zmag in 11 remijev, a so sezono vseeno zaključili kot osmoljenci.

Benfica je namreč za dve točki zaostala za mestnim tekmecem Sportingom in sezono končala na 3. mestu (prvak je Porto) ter ostala brez lige prvakov. Benfica se je pridružila moldavskemu Šerifu (2024/25) in Crveni zvezdi (2007/08) kot edinima kluboma v tem tisočletju, ki sta ostala brez naslova prvaka, čeprav v prvenstvu nista izgubila.

Čeprav je bil v ligi neporažen, je Mourinho pristal med poraženci sezone, a to ne pomeni, da je bila zanj slaba. Znova se je za njegove usluge ogrel predsednik Reala Florentino Perez in Mourinho naj bi bil v zaključni fazi pogajanj, ki ga lahko znova pripeljejo na stadion Santiago Bernabeu, 13 let po koncu prvega obdobja na čelu belega baleta.