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Nogomet

Dovolj je 61 milijonov evrov, sodišče zavrglo tožbo za psihično nadlegovanje

Kylian Mbappé zadnjega spora proti Paris Saint-Germainom ni dobil. Vse pravne poti med igralcem in klubom dokončno izčrpane in zaprte.
Kylian Mbappe se s Paris St-Germainom ni razšel v prijateljskem slogu, a zdaj med njima ni več neporavnanih računov zunaj igrišča. FOTO: Denis Charlet /AFP
Galerija
Kylian Mbappe se s Paris St-Germainom ni razšel v prijateljskem slogu, a zdaj med njima ni več neporavnanih računov zunaj igrišča. FOTO: Denis Charlet /AFP
G. N.
3. 10. 2026 | 16:00
2:47
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Dolgotrajna pravna vojna med zvezdnikom madridskega Reala Kylianom Mbappéjem in njegovim nekdanjim klubom Paris Saint-Germainom je dobila končni epilog. Francosko sodišče je namreč dokončno zavrglo tožbo zaradi domnevnega psihičnega nadlegovanja (harcèlement moral), ki jo je napadalec vložil proti pariškemu klubu zaradi dogodkov ob koncu njegovega obdobja pri evropskemu prvaku.

Kot so poročali francoski mediji, so preiskovalni sodniki primer uradno zaprli zaradi pomanjkanja zadostnih dokazov in dejstva, da je nogometaš prek svojih pravnih zastopnikov tožbo umaknil.

Korenine spora v poletju 2023

Ozadje spora sega v poletje leta 2023, ko je Mbappé vodstvu kluba uradno sporočil, da ne namerava podaljšati pogodbe, ki se je iztekala prihodnje leto. Predsednik PSG Nasser Al-Khelaifi je takrat postavil jasen ultimat: podaljšanje sodelovanja ali takojšnja prodaja, s katero bi klub iztržil visoko odškodnino. Ker je nogometaš obe možnosti zavrnil, ga je klub kazensko odstranil iz prve ekipe. Mbappé je več tednov treniral ločeno, preden so ga pred začetkom sezone le reintegrirali v moštvo pod vodstvom trenerja Luisa Enriqueja.

Nogometaš je osamitev označil za obliko psihičnega pritiska in maja 2025 sprožil obsežno pravno ofenzivo, ki pa je doživela sodni epilog v korist kluba.

Kylian Mbappe je predsedniku Paris St-Germaina Nasserju Al-Khelaifiju (desno) povzročil veliko težav. FOTO: Franck Fife/AFP
Kylian Mbappe je predsedniku Paris St-Germaina Nasserju Al-Khelaifiju (desno) povzročil veliko težav. FOTO: Franck Fife/AFP

Delovno sodišče pritrdilo Mbappeju

Čeprav je PSG dobil bitko glede obtožb o nadlegovanju, pa je krajšo potegnil na denarnem področju. Po odhodu Mbappéja v Madrid je klub zadržal del njegove plače in pripadajočih bonusov. Pri PSG so trdili, da je šlo za ustni dogovor med igralcem in predsednikom kluba, s katerim naj bi se napadalec v zameno za vrnitev v prvo moštvo odpovedal določenim zneskom. Mbappé je takšno pojasnilo ostro zavrnil in pravico poiskal na delovnem sodišču. To je razsodilo v njegovo korist in Parižanom naložilo plačilo kar 61 milijonov evrov dolga. Ker se pri PSG na to odločitev niso pritožili, je sodba postala pravnomočna.

Z uradnim zaprtjem primera o psihičnem nadlegovanju so tako vse pravne poti med obema stranema dokončno izčrpane in zaprte.

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Kylian MbappeParis Saint-GermainReal MadridtožbaodškodninaNasser Al-Khelaifi

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