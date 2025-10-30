Dragan Stojković je dobil naslednika, prihaja iz Španije

Dragan Stojković je dobil naslednika. Nogometna zveza Srbije je potrdila, da bo Srbijo do konca kvalifikacija za svetovno prvenstvo v nogometu prihodnje leto vodil Veljko Puanović. Možnosti Srbije za uvrstitev na mundial v ZDA, Kanado in Mehiko so minimalne in so dosegljive le preko dodatnih kvalifikacij in srečnem razpletu v zadnjih dveh tekmah v skupini K. Med drugim morajo Srbi v gosteh, 13. novembra, premagati Anglijo, ki ima stoodstoten izkupiček in razliko v golih 18:0. Latvija bo gostovala v Srbiji.

Po porazu proti Albaniji, ki je najbližje dodatnim kvalifiakcijam, je Stojković odstopil, Paunović pa je bil vrsto let eden od najresnejših kandidatov za selektorja. Nazadnje je deloval v Španiji pri Oviedu, ki pa ga je po odlični minuli sezoni, ko je moštvo popeljal v »La Ligo«, po nizu slabih izidov odpustilo.

Paunović, nekdanji napadalec z osemletnim stažem igranja v Španiji, med drugim je igral tudi za Atletico Madrid, je bil selektor reprezentance do 20 let, ki je leta 1915 osvojila naslov svetovnih prvakov, še ni želel podpisati pogodbe za daljše obdobje. To naj bi storil po kvalifikacijah.