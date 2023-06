Dragan Stojković: Na euru s Slovenijo? Zakaj pa ne

Danes bo z največjo pozornostjo kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2024 spremljala tudi srbska nogometna javnost, saj bo njihova reprezentanca gostovala pri Bolgariji v Razgradu. Izbranci selektorja Dragana Stojkovića so pred dnevi na Dunaju opravili generalko z Jordanijo, ki so jo premagali s 3:2. Z legendarnim Piksijem smo se nedavno pogovarjali v Beogradu.

Reprezentanca Srbije si je nakopala kar nekaj jeze domače javnosti s predstavami na lanskem svetovnem prvenstvu v Katarju, kjer je tekmovanje končala že po skupinskem delu. Vseeno so pričakovanja v kvalifikacijah za euro spet visoka. »Po mnenju srbske javnosti smo bili že pred turnirjem v Katarju v finalu. Tudi sam sem po naravi optimist, nisem pa nori optimist. Pozitivno energijo in razmišljanje, moj slog in način igranja nogometa želim prenesti na igralce. Nimam rad dekadentne igre, ne vidim rad, da se nekdo pretvarja na igrišču, da leži na zelenici in hlini poškodbo. Rad imam odprt boj, tako kot običajni navijači, a vseeno korektno igro. Seveda si kot trener želim, da je moje moštvo dominantno na igrišču. In navijači zdaj zahtevajo, da bo Srbija udeleženka evropskega prvenstva v Nemčiji. A ne smemo pozabiti, Srbije ni bilo na euru 24 let, pa so bili ljudje pred vsakimi kvalifikacijami prepričani, da se bomo uvrstili na zaključni turnir. Da nas ni bilo na euru celih 24 let, je porazen podatek. Saj se spomnite tiste legendarne tekme med Slovenijo in ZR Jugoslavijo, ki se je na euru 2000 končala z izidom 3:3, kajne?« se je v zgodovino ozrl Stojković.

Morda pride na euru v Nemčiji do dvoboja s Slovenijo

Po razočaranju na mundialu na Bližnjem vzhodu je selektor orlov povedal: »V Katarju smo doživeli neuspeh, saj se nismo uvrstili v drugi krog tekmovanja. Imeli smo priložnost, a tega nismo dosegli zaradi različnih okoliščin. Pred začetkom kvalifikacij za EP 2024 sem dal igralcem jasno vedeti, da je vsaka tekma kot finale. Od prve do zadnje. In tako se tudi pripravljamo. Moramo pač povrniti zaupanje javnosti in dokazati našo realno kakovost. Pri tem ni nobenega izgovora, preprosto si ne smemo privoščiti nobene napake.«

V skupini G je Srbija na vrhu s šestimi točkami po dveh zmagah z Litvo in Črno goro, ob Bolgariji je v skupini še Madžarska. »Litva je za nami, Črna gora prav tako. Prijateljsko tekmo z Jordanijo smo odigrali kot obveznost, v bistvu me prijateljske tekme sploh ne zanimajo. Naša naslednja postaja je Bolgarija in potem septembra Madžarska. Gremo korak za korakom, tako govorim tudi igralcem. Zdaj si želim edino to, da so igralci zdravi, da imam na voljo načrte A, B in C. V Katarju nismo imeli niti plana B,« je priznal Stojković. In morda pride na euru v Nemčiji do dvoboja s Slovenijo? »Zakaj pa ne? To bi bilo nadvse zanimivo,« je še navrgel selektor Srbije.