Dragan Stojković se ne more izogniti Sloveniji, Dušan Vlahović bi rad postal prvi zvezdnik

Srbija oziroma njena predhodnica ZR Jugoslavija je zadnjič igrala na evropskem prvenstvu pred 24 leti v Belgiji in na Nizozemskem. Srbski selektor Dragan Stojković je bil takrat kapetan. Prvi uspeh in preboj na svetovno prvenstvo v Katarju po imenitni predstavi v odločilni tekmi v Lizboni proti Portugalski mu je že prinesel kraljevski status, po SP sta njegov sloves in priljubljenost začela padati. V Nemčiji bi lahko hitro postal še en padli srbski junak.

Če se je Srbija na mundial v Katar uvrstila zaradi odlične forme najboljšega reprezentančnega strelca v zgodovini Aleksandra Mitrovića, je pot proti Nemčiji začela z goli 23-letnega Juventusovega napadalca Dušana Vlahovića. V slogu najbolj prefinjenih »devetic« je napadalec z najvišjo tržno vrednostjo v srbski reprezentanci ne le najbolj vznemirljiv nogometaš, temveč tudi najmočnejši adut.

