Drama v Beogradu: Riera v igri za trenerski stolček

Srbska prestolnica v naslednji sezoni ne bo gostila tekem lige prvakov, potem ko so igralci Crvene zvezde izpadli v kvalifikacijah za najmočnejše evropsko tekmovanje. Od njih so bili boljši nogometaši kluba Hapoel Be'er Sheva, ki so slavili že na prvi tekmi, včeraj pa so rdeče-bele premagali še v Beogradu.

V 57. minuti dvoboja je bil izključen strateg domače zasedbe Dejan Stanković, ki je zelenico zapustil ob glasnih žvižgih navijačev, na katere se je odzval z gesto, naj bodo še glasnejši. Stanković naj bi se po poročanju več medijev že poslovil od igralcev, saj je klubu ponudil odstop.

Vodstvo odločitve še ni sprejelo in bo o tej zadevi razpravljalo danes ob 12. uri, ko je predvidena seja upravnega odbora, na kateri bodo govorili o naslednjih korakih kluba. Zasedanja se bo udeležil tudi izvršni direktor kluba Zvezdan Terzić

Med morebitnimi nasledniki Stankovića, ki je Crveno zvezdo vodil od decembra lani in pred tem med leti 2020 in 2022, srbski mediji omenjajo nekdanjega uspešnega igralca in pomočnika trenerja pri milanskem Interju Aleksandra Kolarova in nekdanjega trenerja Celja Alberta Riero. Po pisanju Sportkluba je 44-letnik prvi na seznamu želja.

Riera je nazadnje sedel na klopi Eintrachta iz Frankfurta, a je klub vodil le na 14 tekmah pred njegovim odhodom sredi maja. Pred tem je vodil Celjane, ki jih je popeljal do četrtfinala konferenčne lige in se z njimi veselil tudi lovorike v pokalnem tekmovanju. V igri za trenerski položaj pri Beograjčanih je bil tudi lani, ko je klub zapustil Vladan Milojević.

Za Crveno zvezdo od leta 2024 igra tudi 28-letni slovenski reprezentant Timi Max Elšnik.