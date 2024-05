Drama v Bologni, Juventus v osmih minutah nadoknadil tri gole zaostanka

Bologna, v tej sezoni največje presenečenje italijanskega nogometnega prvenstva, je po 11. minutah derbija za 3. mesto že imela prednost dveh golov. Juventus, prvič brez trenerja Massimilana Allegrija po odstavitvi prejšnji teden, ko se je neprimerno obnašal po zmagoslavju v italijanskem pokalu, je deloval povsem izgubljeno. Allegrija je na klopi zamenjal dolgoletni član belo-črnih iz Torina, Paulo Montero.

Juventusova agonija v zadnji tekmi 37. kola se je nadaljevala tudi v drugem polčasu, Riccardo Calafiori je s svojim drugim golom na tekmi povišal vodstvo Bologne na 3:0. Montero je povlekel še zadnja aduta, Poljaka Arkadiusza Milika in Turka Kenana Yildiza. Najprej je Federico Chiesa v 76. minuti znižal zaostanek, potem pa sta 30-letni Milik in 19-letni Yildiz zadela še v 83. minuti in 84. za 3:3 in nadaljevanje Juventusovega niza brez poraza na štadionu Renato Dall'Ara, ki znaša že 23 tekem.

Odločitev o tretjem mestu bo padla šele po koncu sezone. Atalanta, ki bo jutri igral finale evropske lige proti Bayerju, ima tri točke manj in tekmo manj od Bologne in Juventusa ter bo šele 2. junija proti Fiorentini postavila piko na i Serie A. Zadnje prvenstveno kolo bo na sporedu ta konec tedna.