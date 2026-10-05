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Nogomet

Drama v ligi narodov: pozni goli odločali derbije večera, BiH strla Poljsko

Francoski nogometaši so po preobratu prišli do zmage nad Belgijci. Italijani premagali Turke.
Michael Olise (levo) se je takole z Desirejem Douejem veselil četrtega gola za Francijo. FOTO: Franck Fife/AFP
Galerija
Michael Olise (levo) se je takole z Desirejem Douejem veselil četrtega gola za Francijo. FOTO: Franck Fife/AFP
M. Š., STA
5. 10. 2026 | 23:15
5. 10. 2026 | 23:55
2:05
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V nogometni ligi narodov je bilo danes na sporedu osem tekem. V ligi A sta zmagi vpisali reprezentanci Francije in Italije. Prva je bila s 4:1 boljša od Belgije, Italija pa je s 3:1 premagala Turčijo.

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Na štadionu Saint Denis v Parizu je Belgija prešla v vodstvo v 36. minuti z golom Dodija Lukebakia in vodila vse do zadnjih 15 minut. Francija je nato zasukala rezultat v pičlih štirih minutah. Najprej je natančno meril Desire Doue, nato pa je bil na pravem mestu še Rayan Cherki. Za popoln preobrat in domače slavje je v zaključku tekme z dvema zadetkoma poskrbel Michael Olise.

Italija je v Bologni dvakrat povedla. Prvič sredi prvega polčasa po zadetku Gianluce Scamacce in drugič v 64. minuti, ko je za 2:1 zadel Riccardo Calafiori. Tri minute prej je izenačil Aral Simsir. Končni izid je postavil Francesco Pio Esposito v 87. minuti.

Ivan Bašić je takole zadel za zmago BiH. FOTO: Amel Emric/Reuters
Ivan Bašić je takole zadel za zmago BiH. FOTO: Amel Emric/Reuters

Bašić zadel za zmago BiH

V ligi B so bile vse tekme zelo tesne. Bosna in Hercegovina je z zadetkom Ivana Bašića z bele točke v 84. minuti v Zenici premagala Poljsko, Švedska je z 1:0 slavila zmago v Romuniji, Madžarska je v Trnavi ugnala Ukrajino z 2:1, Severna Irska in Gruzija pa sta se razšli brez golov.

V ligi C sta bili odigrani dve tekmi; Ciper je z 2:1 strl odpor Latvije, na tekmi v Podgorici med Črno goro in Armenijo pa ni bilo zadetkov.

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liga narodovFrancijaBelgijaItalijaTurčija

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