Štirje goli, tri enajstmetrovke, dva huda spodrsljaja, dva razveljavljena gola, en rdeč karton, v sodnikovem dodatku ga je prejel Youri Tielemans, in številne slabe sodniške odločitve. Manchester United, še vedno brez poškodovanega Slovenca Benjamina Šeška, je v Lizboni v 5. kolu lige prvakov proti Sportingu preživel neverjetno bitko in osvojil veliko točko. Blizu so bile tudi tri, ko je Sportingov otrok in zdaj kapetan rdečih vragov Bruno Fernandes v drugem polčasu z dvema goloma popeljal goste iz zaostanka v vodstvo. V zaključnem delu tekme so se gostje krčevito branili in ubranili. Mauriciu Pochettinu se je po prvenstvenem polomu v prvi tekmi v vlogi trenerja rdeči vragov v Liverpoolu odvalil velik kamen s hrbta. Točka je bila za angleškega velikana v tem trenutku vredna treh.

Jan Oblak je svojo nalogo opravil brez napak. FOTO: Violeta Santos Moura/Reuters

Madridski Atletico je z Janom Oblakom proti Vikingu Stavangerju zmagal z 2:0. Branilec naslova Paris Saint-Germain je proti Romi igral 2:2.

Atletico, pri katerem je Oblak branil celo tekmo, je pričakovano opravil z Vikingom. Alexander Soerloth v 19. in Julian Alvarez v 24. minuti sta postavila temelje drugi zmagi Madridčanov, pri katerih je Oblak branil celo tekmo.

Slovenski nogometni reprezentant Danijel Šturm zaradi poškodbe ni igral za praško Slavio, je pa njegova ekipa gostila Villarreal in izgubila z 0:1. Praška Slavia je brez enega svojih najboljših igralcev gostila favorizirani Villarreal. Španci so prišli do druge zmage in imajo pet točk, medtem ko Čeh ostajajo brez nje in pri eni točki.

Brugge je brez Tiana Naija Korena, ki je pred tem v mladinski ligi prvakov ob zmagi proti Liverpoolu prispeval gol in dve podaji, igral proti Liverpoolu in izgubil z 0:3.

Aleksander Isak (desno) in Florian Wirztz (ob Isaku) sta bila strelca za Liverpoolovo zanelsjivo zmago v Bruggeju. FOTO: Nicolas Tucat/AFP

PSG, ki bo zaradi poškodb kolena dolgo časa brez izvrstnih krilnih igralcev Hviče Kvarachelie in Desireja Doueja, je proti Romi zaostajal po petih minutah, v 62. minuti unovčil enajstmetrovko za vodstvo z 2:1, a so Rimljani z golom Donyella Malena z bele točke izenačili.

Achraf Hakimi (desno) in drugi Parižani so imeli v Rimljanih zelo trde in kakovostne tekemece. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP

Barcelona je v gosteh pri Sabahu slavila s 4:1. Katalonska zasedba je v gosteh brez Lamina Yamala in s spremenjeno zasedbo odpravila Sabah ter prišla do četrte zmage. Pri Špancih je dva gola dosegel Anthony Gordon, ko je poskrbel za vodstvo z 2:0 v 31. in 51. minuti, delo pa sta dokončala Karim Adeyemi in Gabriel Jesus. Za domače je častni gol prispeval Joy Lance Mickels. Inter je proti Stuttgartu slavil z 2:0. Petar Sučić je v 57. minuti zadel z bele pike za vodstvo milanske zasedbe, Lautaro Martinez pa je podvojil prednost v 74. minuti za tretjo zmago Italijanov.

Lille je gostil Bayern München in ga premagal z 2:1. Za Bavarce, ki jih pestijo številne poškodbe, med njimi Harryja Kana, Alphonsa Daviesa, Ismaela Saibarija, Manuela Neuerja, Michaela Oliseja in Serga Gnabryja, je v 15. minuti zadel Dayot Upamecano, a so nato Francozi prišli do preobrata. Za zmago domačih je bil z avtoglom strelec Bavarec Aleksandar Pavlović. Šahtar Doneck je na Stamford Bridegu v Londonu proti Fenerbahčeju izgubil z 0:1. Turki so so dosegli že četrto zmago.

Izidi 5. kola

Sabah 1:4 Barcelona

Joy-Lance Mickels (63.); Anthony Gordon (31., 51.), Karim Adeyemi (55.), Jesus (60.)

Slavia Praga 0:1 Villarreal

Danijel Šturm za Slavio ni igral zaradi poškodbe; Tajon Buchanan (62.)

Atletico Madrid 2:0 Viking

Alexander Sørloth (19.), Julian Alvarez (24.)

Brugge 0:3 Liverpool

Aleksander Isak (13., 82.), Florian Wirtz (79.)

Inter 2:0 Stuttgart

Petar Sučić (57., 11-m), Lautaro Martinez (74.)

Lille 2:1 Bayern

Ayase Ueda (62.), Aleksandar Pavlović (65., avt.); Dayot Upamecano (15.)

PSG 2:2 Roma

Ilja Zabarni (31.), Ousmane Dembele (62., 11-m); Mario Hermoso Canseco (5.)

Šahtar Doneck 0:1 Fenerbahče

Vedat Muriqi (56.)

Sporting 2:2 Manchester United

Luis Javier Suarez (33., 11-m, 80.); Bruno Fernandes (48., 11-m, 50.)