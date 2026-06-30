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Nogomet

Maroko manjša senzacija kot Grčija na euru 2004 (VIDEO)

Enajstmetrovke, veliki preobrati in vse glasnejša vprašanja o favoritih svetovnega prvenstva.
Zakaj Maroko ni več senzacija, kaj pomeni nov nemški neuspeh in kdo so glavni favoriti za nadaljevanje svetovnega prvenstva. FOTO: Tobias Schwarz/AFP
Galerija
Zakaj Maroko ni več senzacija, kaj pomeni nov nemški neuspeh in kdo so glavni favoriti za nadaljevanje svetovnega prvenstva. FOTO: Tobias Schwarz/AFP
R. I.
30. 6. 2026 | 10:30
30. 6. 2026 | 11:46
1:42
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Paragvaj in Maroko sta pripravila senzaciji, Brazilija pa je z Ancelottijevo potrpežljivostjo med najboljših 16. V novem Delovem videokomentarju Jernej Suhadolnik analizira dramatične razplete šestnajstine finala svetovnega prvenstva v nogometu.

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Suhadolnik: Remi Hrvatov ne bo presenečenje, kriv je sistem (VIDEO)

Brazilija je po zmagi z 2:1 izločila Japonsko, pri čemer sogovornika izpostavita potrpežljivost selektorja Carla Ancelottija in kakovost Brazilcev, ki je v drugem polčasu vendarle prišla do izraza. Posebej se ustavita tudi pri odmevnih izpadih Nemčije proti Paragvaju in Nizozemske proti Maroku po enajstmetrovkah. Medtem ko za Nemce napovedujeta obdobje temeljitih sprememb, ocenjujeta, da Maroko ni več presenečenje, temveč resen kandidat za najvišja mesta.

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V pogovoru se dotakneta tudi prihajajočih obračunov, med katerimi posebej izstopa dvoboj Portugalske in Hrvaške ter morebitna zadnja reprezentančna tekma Cristiana Ronalda in nastop Luke Modrića. Beseda teče tudi o možnostih Lionela Messija in Argentine na poti do novega naslova svetovnega prvaka. Oglejte si videokomentar in preverite, zakaj Suhadolnik meni, da Maroko ni več senzacija, kaj pomeni nov nemški neuspeh in kdo so glavni favoriti za nadaljevanje svetovnega prvenstva.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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