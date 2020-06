Dramatično do prekmurskega finala: V boj za Uefino evropsko ligo Mura in Nafta

Tudi druga polfinalna tekma med Radomljami in Nafto je upravičila pričakovanja nogometne družine. FOTO: Uroš Hočevar

Znan je tudi drugi finalist slovenskega nogometnega pokala, potem ko je današnja tekma med Radomljami in Nafto na Brdu pri Kranju po dramatični končnici pripadla Lendavčanom (5:3 po 11-m). Redni del tekme se je končal brez zmagovalca (1:1), čeprav so ga Lendavčani končali brez dveh izključenih igralcev: v 27. minuti je prejel drugi rumeni karton, v 58. pa še. Prekmurce je v prvem polčasu popeljal v vodstvo, v drugem polčasu je z enajstih metrov izenačil izid. Vprav tako v nacionalnem vadbenem središču na Brdu, se bosta torej pomerila Mura in Nafta.Prvega finalista smo dobili že včeraj. Mura je bila še drugič v štirih dnevih boljša od Aluminija in se s prepričljivo zmago s 4:0 uvrstila v finale 29. pokalnega tekmovanja NZS. Pot do zadnjega dejanja pokala je z golom v 15. minuti začel tlakovatidrugi golv 55. minuti pa je povsem razorožil sila neučinkovite in nespretne Kidričane.