Dres Maradone v nekaj urah dosegel 16.000 evrov

Neapelj - Sloviti neapeljski nogometaš Ciro Ferrara je v dobrodelne namene v času koronavirusne pandemije poklonil poseben dres. Nekdanji branilec azzurrov je prek videoposnetka sporočil, da je fundaciji Cannavaro - Ferrara podaril argentinski reprezentančni dres s številko 10 legendarnega gavča Diega Maradone. V nekaj urah na dražbi je dosegel 16.000 evrov.



El pibe de oro oziroma zlati deček je dres kot kapetan sinjemodrih nosil na prijateljski tekmi proti Italiji leta 1987 in ga je podaril Ferrari, ki je takrat pri 20 letih šele debitiral za izbrano vrsto. Nogometaša sta bila tudi soigralca pri Napoliju, skupaj sta osvojila pokal Uefa in dva naslova v serie A.

Neapelj drugi dom

Maradona se je prek instagrama odzval na pobudo nekdanjega soigralca. "Dragi Ciro, prijatelj, zvesti sopotnik. Še danes se spominjam tvojega prvenca za reprezentanco. Kako prikladno, ravno proti meni in moji Argentini. Veseli me, da lahko dres, ki sem ti ga podaril pred 33 leti, danes pomaga ljudem v stiski. Neapelj in Neapeljčani, moj drugi dom, moji ljudje," je zapisal Maradona.



Dres je na voljo preko spletne strani charityStars, vsi prihodki pa bodo šli za nakup osnovnih potrebščin za neapeljske družine.

Poleg dresa argentinskega virtuoza so na dražbi še številni drugi dragoceni športni eksponati. Ponudbe prihajajo z vsega sveta, dražba pa bo trajala do 24. aprila.