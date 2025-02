Drevi boj za štiri mesta v osmini finala lige prvakov

Bayern je v Glasgowu premagal Celtic z 2:1, zadetka sta prispevala Michael Olise in Harry Kane. Benfica je slavila v Monaku z 1:0, strelec edinega gola je bil Evangelos Pavlidis. Obe povratni tekmi se bosta začeli ob 21.00. Ob istem času bo Atalanta gostila Club Brugge - Belgijci imajo prednost 2:1 s prve tekme, kjer je v 94. minuti z bele točke zadel Haakan Gustaf Nilsson.

Ob 18.45 bo Milan na San Siru poskušal nadoknaditi zaostanek 0:1 proti Feyenoordu, ki mu je na prvi tekmi zmago prinesel Igor Paixao.

V sredo bodo na sporedu še preostale štiri povratne tekme »play-offa«. Borussia Dortmund bo doma branila prednost 3:0 proti Sportingu iz Lizbone, Paris Saint-Germain bo s prednostjo 3:0 pričakal Brest, PSV Eindhoven bo poskušal obrniti zaostanek 1:2 proti Juventusu, medtem ko bo Real Madrid na Santiago Bernabeu branil zmago 3:2 proti Manchester Cityju.

Neposredno v osmino finala so se že uvrstili Liverpool, Barcelona, Atletico Madrid z edinim preostalim slovenskim predstavnikom Janom Oblakom, Arsenal, Inter, Bayer Leverkusen, Lille in Aston Villa.

Jan Oblak je z Atleticom zasedel peto mesto in se ne neposredno uvrstil v osmino finala lige prvakov. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Žreb za osmino finala bo potekal 21. februarja, prve tekme pa so predvidene za 4. in 5. marec, povratne pa 11. in 12. marca.

Po novem sistemu Lige prvakov se je neposredno v osmino finala uvrstilo najboljših osem moštev, ekipe od 9. do 24. mesta pa odigrajo dodatne boje za preboj med najboljših 16.

V pričakovanju današnjih tekem so oči nogometnih navdušencev uprte v München, Lizbono, Bergamo in Milano, kjer bodo ekipe poskušale potrditi ali preobrniti izide prvih tekem ter si zagotoviti mesto med najboljšimi 16 v Evropi.