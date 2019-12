Drevi zadnje kolo lige prvakov: Inter favorit proti zdesetkani Barceloni

Drevi bodo igrali več privlačnih tekem. FOTO: Delo



Lautaro Martinez na radarju Barcelone

Drevi naj bi ogrožal Samirja Handanovića (desno) predvsem Antoine Griezmann (levo), saj prvi adut Barcelone Lionel Messi ni pripotoval v Milano. FOTO: AFP



Osmerica že v osmini finala lige prvakov

Razlika v višini motivacije tudi v nogometu loči zmagovalce od poražencev. Drevišnji »derbi« večera medinv Milanu ponuja v razmislek prav to: Italijani lovijo nujno zmago v boju za osmino finala lige prvakov, Katalonci – nasprotno – želijo le opraviti z rednim delom Uefinega tekmovanja in se osredotočiti na vrhunec španske bitke z dvema Realoma. Zmagovalec milanskega večera naj bi bil torej znan.je zabil najmanj po en gol 34 različnim klubom v ligi prvakov, pri tem bo ostalo tudi nocoj, saj Inter ne bo postal njegova 35. žrtev v Evropi. Barçin trenerbo pustil v Kataloniji več svojih adutov; doma bodo ostali Messi,in, poškodovani naj bi biliin. To je razumljivo, saj naslednji teden dni prinaša srdito bitko za najboljšega na Iberskem polotoku. Barcelona bo v soboto obiskala San Sebastian in v tamkajšnjem letovišču poskušala zmleti odlični Real Sociedad, štiri dni pozneje bo gostila clasico z madridskim Realom. Morebitnih šest osvojenih točk bi bilo za Katalonce vrednih zlata.Inter ima drug izziv. V drevišnjem spopadu vodilnih ekip italijanskega in španskega prvenstva (!) lahko pričakujemo vrhunski nogomet, četudi bodo gostje napadli črno-modre z linijo (4-3-3), torej brez Messija in najbrž tudi. Kdo pravi, da nadobudni upi blaugrane ne premorejo dovolj motiva za presenečenje? Večji tekmovalni naboj in vojaška disciplina bi morala vendarle krasiti zasedbo trenerja. Inter bo igral na krilih bučne podpore 72.000 navijačev, klub bo iztržil rekorden izkupiček s prodajo vstopnic – padlo naj bi tudi 6,5 milijona evrov od derbija Interja in Juventusa.»Ko nas je žreb umestil v to ekstremno kakovostno skupino, nam niso pripisovali veliko možnosti za napredovanje. Zdaj imamo vse v svojih rokah in moramo izkoristiti priložnost. Pričakujem, da se bodo fantje borili do zadnjega atoma moči, in vem, da bomo po koncu tekme zapustili San Siro z dvignjenimi glavami,« je napovedal Conte. Njegov adut bo čvrsta postavitev 3-5-2, v napadu bo računal na gol(e) sanjskega para »LuLa«, kot so na »škornju« poimenovaliin. Slednji se prebija med najboljše na svetu, ni čudno, da ga želi zvabiti v Barcelono tudi njegov rojak Messi ...Bomo videli, ali bo Interju uspelo; pod črto mora drevi osvojiti najmanj enako število točk kotv tekmi s. Uspeh je vreden najmanj dodatnih 12,2 milijona evrov, kot prinaša uvrstitev v osmino finala (9,5 mio €) in vsaka zmaga v skupini (2,7 mio €), v resnici pa – prek Uefinega trženja – še več. Osmerica si je že zagotovila nastop na žrebu parov 1/8 finala, ki bo naslednji ponedeljek v Nyonu. To soin. Štirje klubi so ostali brez možnosti za tovrsten podvig (Benfica, Genk, Lille in Slavija), preostali se bodo spopadli za osem vstopnic danes in jutri.Odprto je prav v vseh skupinah.kaže najbolje v skupini H,pa v skupini E. Italijanom zadostuje pod Vezuvom že remi z odpisanim Genkom, manj sproščeni so v taboru. Evropski prvak in ta čas najmočnejši klub v Angliji ne sme izgubiti na Solnograškem. Morebitna zmagaže za en gol bi Angleže senzacionalno vrgla v evropsko ligo, če le ne bi izgubili z izidi 4:5, 5:6 in podobnimi (na Otoku je bilo 4:3 za rdeče).