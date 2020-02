Druga etapa Ewanu, Mezgec sedmi, Pogačar deveti

Avstralec Caleb Ewan je zmagovalec 168 kilometrov dolge druge etape kolesarske dirke svetovne serije po Združenih arabskih emiratih. Petindvajsetletnik je v strmem ciljnem sprintu premagal Irca Sama Bennetta in tretjega Francoza Arnauda Demara. Od Slovencev se je najbolj izkazal Luka Mezgec, ki je bil sedmi, Tadej Pogačar je bil deveti. Mladi kolesarski as s Klanca pri Komendi je bil sicer skupaj z moštvenimi kolegi pri UAE Emirates ves čas v ospredju, na koncu pa so bili na vzponu do jezu Hatta sprinterji vendarle premočni. Tradicionalni zaključek etap na tej dirki, v zadnjih 250 metrih so se morali kolesarji spopasti s povprečnim naklonom 15 stopinj, je tudi tokrat precej zdesetkal najboljše in napravil časovne razlike.



V lanski sezoni je v etapi do vrha na jezu Hatta Primož Roglič zasedel tretje mesto ter s tem tlakoval pot do kasnejše skupne zmage. Letos pa je slovenski adut v boju za končno zmago Pogačar v zaključku zaostal štiri sekunde. Luka Mezgec (Mitchelton - Scott) je bil po petem mestu na prvi etapi tokrat sedmi prav tako z zaostankom štirih sekund.

Jutri bodo prišli na svoj račun hribolazci

V boju za etapno zmago je na krajšem vzponu pred zadnjimi desetimi kilometri odpadel zmagovalec prve etape Nemec Pascal Ackermann (Bora - Hansgrohe), ki je tako prepustil skupno vodstvo na dirki. Po lanski zmagi je Ewan (Lotto Soudal) tudi tokrat imel največ moči v zahtevnem zaključku, v katerem je močno, a nekoliko prehitro pospešil Bennett (Deceuninck - Quick Step).



Z zmago je Avstralec prevzel vodstvo v skupnem seštevku, kjer ima 12 sekund prednosti pred Ircem in 16 pred danes tretjim Demarom (Groupama - FDJ). Mezgec je po dveh etapah najboljši Slovenec na šestem mestu z 20 sekundami zaostanka. Že v torek pa bo na vrhu slika drugačna. Na vrsto bodo namreč prišli hribolazci, ki se bodo na letošnji dirki dvakrat podali na Jebel Hafeet. Prvič torej že v torek v 184 kilometrov dolgi etapi z začetkom pri kolesarskem centru Al Qudra. Drugič bodo kolesarji na Jebel Hafeet kolesarili v četrtek.



Lansko bitko na vzponu s povprečnim naklonom 6,6 odstotka je v sprintu velike skupine favoritov dobil Primož Roglič, letos pa bodo oči slovenske športne javnosti uprte v 21-letnega Pogačarja, ki na začetku sezone kolesari v zelo dobri formi.