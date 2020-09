Drugoligaš že v uvodnem krogu pokala NZS izločil prvoligaša

Ljubljana - Nogometaši drugoligaškega kluba Beltinci Klima Tratnjek so danes pripravili veliko presenečenje. V zadnji tekmi uvodnega kroga pokala Nogometne zveze Slovenije so z 2:0 (0:0) premagali prvoligaša Bravo in si tako zagotovili napredovanje v drugi krog tega tekmovanja.



Beltince, ki ta čas v drugoligaški konkurenci zasedajo sedmo mesto, je v 51. minuti v vodstvo popeljal Luka Pihler. V sodnikovem dodatku pa je končni izid postavil Mateo Verunica in potrdil senzacionalno zmago.



Pred Beltinci so si napredovanje v drugi krog zagotovili nogometaši Domžal, Kopra, sežanskega Tabora, Aluminija, Kalcerja Radomelj, Drave, Fužinarja, Nafte 1903, Rudarja iz Velenja, Triglava in Brežic. V 2. krogu se jim bodo v boju za pokal NZS pridružili tudi Celje, Maribor, Olimpija in Mura, ki so se v prejšnji sezoni prebili v evropska tekmovanja.