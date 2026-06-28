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Nogomet

Družinska tragedija nizozemskega zvezdnika

Cody Gakpo je sporočil pretresljivo vest o smrti v družini. Z izbranko Noo van der Bij sta izgubila njunega sina Elijaha, ki je umrl med nosečnostjo.
Nizozemski reprezentant Cody Gakpo je v soboto izgubil še nerojenega sina. FOTO: Jay Biggerstaff Imagn Images Via Reuters
Galerija
Nizozemski reprezentant Cody Gakpo je v soboto izgubil še nerojenega sina. FOTO: Jay Biggerstaff Imagn Images Via Reuters
G. N.
28. 6. 2026 | 11:08
28. 6. 2026 | 11:10
1:22
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Nizozemski nogometni reprezentant in napadalec Liverpoola Cody Gakpo je sporočil pretresljivo vest o smrti v družini. Javnost je zaprosil za zasebnost, potem ko sta z izbranko Noo van der Bij izgubila njunega sina Elijaha, ki je umrl med nosečnostjo.

»Z zlomljenimi srci deliva uničujočo vest, da je najin dojenček umrl med nosečnostjo. Hvala vam za ljubezen in podporo. Elijah Raphael Gakpo, za vedno ljubljen, za vedno najin sin,« je na svojem profilu na Instagramu zapisala Noa van der Bij.

Tragična novica je družino prizadela ravno v času svetovnega prvenstva, kjer Gakpo igra ključno vlogo v nizozemski izbrani vrsti. Le dan pred tem, v petek, je namreč začel v prvi postavi na tekmi proti Tuniziji, kjer je Nizozemska zmagala s 3:1 in si zagotovila prvo mesto v skupini F.

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