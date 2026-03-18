Drvar Pep Guardiola je bil uspešnejši pri izbiri oblačila, kot taktike

Drvar Pep Guaridola je bil uspešnejši pri izbiri oblačila, kot taktike. Pep Guardiola sinoči ni imel razlogov za prijeten večer po še drugem porazu Manchester Cityja proti Realu Madridu v osmini finala nogometne lige prvakov, a je, kot zna le on, zamajal modni svet. Ne le športni komentarji, po dvoboju so socialna omrežja zasedli ljubitelji mode zaradi njegove podobe, ki je močno padla v oči. Ali gre za modni spodrsljaj ali premišljen trend, se je sprožila polemika. Guardiola namreč sodi v krog trenerjev, ki narekujejo modne trende, njegov sproščeni slog pa je v javnosti sprožil nenavaden odziv.

Španec se je na tekmi pojavil v karirasti srajci, ki so jo uporabniki družbenih omrežij hitro označili za slog »drvarja« in jo primerjali z estetiko filma Gora Brokeback. Guardiola je nosil model, ki je deloval vsaj dve številki prevelik, srajca pa je neformalno visela čez rob hlač.

A pozor, kljub navidezni neurejenosti gre za oblačilo z uveljavljenega proizvajalca. Srajca izhaja iz kolekcije jesen-zima 2024 švedske modne znamke Our Legacy. Srajca z značilnim francoskim ovratnikom, spuščenimi rameni in zaobljenim spodnjim robom je izdelana iz visokokakovostnega bombaža, njena cena pa v spletnih trgovinah znaša približno 290 evrov.

Modni kritiki si še niso na jasnem, ali je šlo pri izbiri srajce za neposrečen trenutek ali pa morda za novo poglavje v smeri »oversized elegance«, ki jo odlični trener rad zagovarja.