Državljan Silvio Berlusconi je zaljubljen in srečen

V Istanbulu leta 2007 sta se Milan in Berlusconi zanjič zavihtela na evrospki vrh. FOTO: Reuters



Pred prvim zasledovalcem 16 točk prednosti

Na političnem parketu je Silvio Berlusconi (v sredini) rušil tekmece s svojo partijo Naprej Italija. FOTO: Reuters



Romanca cveti

- Nekoč je bil nesporni vladar nogometnega sveta. A tudi to mu ni bilo dovolj. Svoj vpliv, moč in slavo je uveljavil v politiki in se zavihtel na njen vrh. Tudi na mednarodnem parketu je znal barantati z besedami in dejanji. Leta 2011 je bilo konec zgodbe o uspehu nekoč tudi najbogatejšega Italijana. Zasebne afere, razuzdane zabave s prostitutkami in še marsikaj skrajnega v njegovem sladkem življenju je tudi večnim uživačem Italijanom presedlo. Odrekli so se mu gosposko, tako da je moral odstopiti, ker ni imel več dovolj podpore za vladanje po svojem okusu., 83-letni vitez italijanskega življenja, se je vrnil. Ne v najvišjo politiko, kjer je že pred četrt stoletja veljal za nekakšnega evropskega predhodnika ameriškega predsednika, pač pa v nogomet. V paketu s svojim zvestim sodelavcem, s katerim sta v osemdesetih letih prejšnjega stoletja ustvarila najboljši nogometni klub na svetu Milan, sta Monzo popeljala v serie B, sicer drugi kakovostni razred calcia, v katerem pa že veljajo profesionalne zakonitosti.Monza je bila nagrajena z napredovanjem, ker se je sezona v tretjih ligah zaradi epidemije koronavirusa končala predčasno. Bila je z naskokom najboljša, od prvega kola do 27. kola, ko je bilo konec tekmovanj v serie C. Imela je 16 točk prednosti.Državljan Monze in Brianze, kot zdaj poimenujejo viteza, že pogleduje proti najmočnejši ligi. »Nikoli nisem dvomil o tem, da bo napredovala,« je med drugim povedal lastnik kluba, kjer je predsednik njegov brat Paulo. Zazrl se je v naslednji projekt. »Vrnitev v serie B je kot popek, ki cveti. Zdaj čakamo na sadež, ki je prepovedan in ga nikoli nismo okusili,« je s sladkimi besedami napovedal boj za prvo ligo.»Poskušali bomo sestaviti moštvo za vrh lestvice. A napredovanje je odvisno od številnih drugih nepredvidljivih dejavnikov. Potrudili se bomo, da jih izkoristimo sebi v prid,« se je pridušal kar 31 let predsednik Milana. Pod njegovim vodstvom je bil štirikrat evropski prvak. Tudi zdaj, ko ni več v sedlu rdeče-črnih, sporoča. »Milan potrebuje Berlusconija. Samo on ga lahko znova naredi velikega,« mu še vedno bije srce za klub, ki mu je odprl vrata vstopa v italijanski vrh.Prav zaradi še vedno čustvene navezanosti na sloviti klub, Monzo v Italiji imenujejo tretji klub iz Milana. Berlusconi to zavrača.»To je pohvala, ampak Monza je klub pokrajine Monza in Brianza ter njenih 900.000 prebivalcev. Monza se razlikuje od Milana, ima svojo jasno identiteto. Njeni podjetniki predstavljajo najboljšo italijansko podjetništvo tudi v obdobju covida-19,« je polaskal tudi svojemu okolju, kamor se je preselil že pred več kot tridesetimi leti. Berlusconijevo stalno prebivališče je mestece Arcore.Berlusconi deluje kot sveži zaljubljenec. Nekdanji osvajalec ženskih src se je ujel v Monzo. Romanca cveti.»Zaljubiti se v ekipo, za katero si prepričan, da je tvoja in je lahko samo popolna,« pripoveduje zaljubljenec Berlusconi in nadaljuje: »S fanti in trenerjem počnem to, kar sem v Milanu vedno delal. Čutim jih, spodbujam, svetujem, hvalim za njihovo vedenje na igrišču, se izpostavim, da povem svoja opažanja, če je z njihovim vedenjem kaj narobe. Skratka, nisem izgubil svojih dobrih navad kot vedno.«