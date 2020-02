Drzni prekmurski mojster za atraktivne gole

Ljubljana



- Kako lepo je videti v glavnih vlogah domače fante. Privrženci Mure so res imeli kaj videti, v prvi letošnji prvenstveni tekmi sta zmago z 2:1 v Domžalah zrežirala nogometaša iz rubrike narejeno doma: najboljši strelec moštvain še posebej navdihnjeni asistent in strelecZa številne soboške navijače je 26-letnik iz Tropovec sodobnejši naslednik najslavnejše prekmurske »desetice« v samostojni Slovenije. Legendarnemu driblerju iz Vanče vasi in prvemu nogometnemu čarodeju med tamkajšnjo romsko skupnostjo se ni posrečilo, da bi izjemen talent nadgradil z odmevnejšo kariero tudi zaradi lahkomiselnega življenjskega sloga, sicer značilnega za prekmursko ravnico.Tudi za desetico pod nepopustljivim režimom trenerjaje še pred leti kazalo, da bo ves talent zavozil v nižjih avstrijskih ligah. Toda vse je spremenila nova soboška nogometna pravljica, v kateri ima domači fant Nino eno od glavnih vlog.»Nekaj stereotipov o prekmurskih nogometaših je resničnih, ampak nogomet, kot ga živim in dojemam zdaj, je čisti profesionalizem. To je posledica Murine evolucije in njene preobrazbe na vseh ravneh. S prihodom Anteja Šimundže smo postali tekmovalci,« je na kratko in jedrnato opisal pot od amaterizma do profesionalizma nizkorasli (170 cm) plejmejker širokih pljuč in mojster za spektakularne gole.Pred dvema letoma je, podobno kot v nedeljo, Domžalam zabil enega od najprivlačnejših golov v zgodovini SNL: dosegel ga je z rambono (strelom izza stojne noge).Gol, ki je za vedno ovekovečen tudi na družbenih omrežjih, je že preteklost, sedanjost sta imenitni soboški štart v prvenstvo in današnji veliki derbi z Mariborom. Vijolični še niso premagali Mure, odkar se je vrnila v 1. SNL. Petkrat ni bilo zmagovalca, enkrat je Mura »razbila« prvaka s 4:1. Tudi takrat, septembra leta 2018, je letela po Fazaneriji.»Ker še nismo izgubili, to ne pomeni, da je Mura trn v peti Maribora. Prepričan sem, da je predvsem odličen orkester z vrhunskimi posamezniki, ki ima čvrsto ogrodje, napreduje iz sezone v sezono in se lahko enakovredno vključi v boj za prvaka. Z zmago bi že prehiteli Maribor na lestvici. Pozimi smo se okrepili, iz igre nas ne vržejo niti pogoste odsotnosti poškodovanih igralcev. Imamo širino, držimo se trenerjeve filozofije, disciplinirane igre in reda. Za posamične vložke, ko je treba narediti nekaj po svoje in 'norega', smo zadolženi posamezniki. Upamo si prevzeti odgovornost v svoje noge,« je o podobi črno-belih – na majicah in ne v igri – razkril eden od igralno najsposobnejših zveznih igralcev v SNL.Veliko teče in melje kot mlinček, raje podaja kot zabija gole. V 1. SNL, v kateri je že v svoji prvi sezoni (2011/12) pri komaj sedemnajstih letih zbral kar 30 tekem, je skupaj dosegel devet golov in 16 podaj. Danes bo odigral jubilejno 90. tekmo v 1. SNL.»Telesno smo odlično pripravljeni. Za osvajanje lovorik moramo biti odlični v branjenju, napadanju, sproščenosti, ko jo potrebujemo,« je povedal v Prlekijo »priženjeni« Prekmurec, ki se je ugnezdil pri srčni izbranki Jasmini na Krapju pri Ljutomeru.Soboške ambicije so lahko pomenljive. Tekmovanje brez pritiska ali napadanje lovorik, ker je to del načrtov, zahteva drugačne može, odgovorne, disciplinirane, tekmovalne ... »Takšni smo. Trener je moštvu vcepil filozofijo, navijači so jo sprejeli, a to ne pomeni pritiska. Ko stopiš na igrišče, pozabiš na vse. Vživiš se v tekmo, igraš po svojih najboljših močeh in upaš, da bo to dovolj za zmago. Tako in nič drugače bo tudi proti Mariboru. Mura ni slabša, a šele tekma bo razkrila, kdo je v boljši formi,« je zabelil tudi strelec enega od golov pri edini zmagi (4:1) proti vijoličnim in priznal, da je edini obvezni spomladanski cilj osvojitev pokalne lovorike pred domačimi navijači.