Duh Maradone, desnica Osimhena in sprava s tifosi obet feste pod Vezuvom

V nadaljevanju preberite:

Pa naj še kdo reče, da ritem dveh tekem na teden v borbi na dveh frontah ne terja davka. Od osmih četrtfinalistov Uefine lige prvakov sta konec tedna samo dva zmagala v domačem prvenstvu, branilec naslova Real Madrid in prvi favorit Manchester City. Šesterica je izgubila ali iztržila točko, med slednje sodita tudi Napoli in Milan, katerih obračun je še najbolj odprt in se bosta nocoj srečala na štadionu Diega Maradone, kjer bodo nogometaši iz mesta pod Vezuvom potrebovali vulkansko energijo, da bodo nadoknadili gol zaostanka (0:1) in preskočili sedemkratne evropske prvake.

Kako so se četrtfinalisti izkazali z domačih prvenstvih, kaj so povedali Frank Lampard, Luciano Spalletti in Stefano Pioli? Kaj skrbi slednjega? Kaj lahko prinese Victor Osimhen in kje bo derbi spremljal predsednik Aurelio De Laurentiis ...