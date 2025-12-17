Dušan Kosić: Celjani so odlični, a zadnja tekma je vedno nevarna

Zadovoljen in z nasmehom se je na pot proti Sloveniji odpravil Dušan Kosić. Eden od redkih v tujini delujočih slovenskih nogometnih trenerjev, med katerima imata službo le še Ante Šimundža in Luka Elsner, je prvi del sezone na klopi PFC Lokomotiv Plovdiv zaokrožil s pokalnim prebojem v četrtfinale in 6. mestom na lestvici bolgarskega prvenstva. Trener, ki je Celje popeljal do prvega naslova državnega prvaka, je že leto dni na delu v tujini. V Bolgariji so v preteklosti že delovali trenerji Slaviša Stojanović, Ermin Šiljak in Ante Šimundža.

Ljubljančan je lanskega decembra sklenil pogodbo s klubom iz enega od najstarejših mest, ki je pod Unescovo zaščito. Sedel je na vroči stolček in z zahtevno nalogo. Iz Plovdiva je tudi Botev, zgodovinsko bolj prepoznaven klub.

»Jeseni sem prvič vodil moštvo na mestnem derbiju. Vzdušje je bilo odlično. Prvo polovico leta smo se borili za obstanek. Rešili smo se v zadnji tekmi v dodatnih kvalifikacijah. V tej sezoni smo naredili korak naprej, moštvo se je stabiliziralo, šesto mesto pa je zelo solidno. V finišu, ko je naš navijač vrgel steklenico v igralca, smo izgubili tekmo za zeleno mizo. Plačali smo davek za incident,« je potegnil črto 54-letni Kosić.